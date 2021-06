Na posestvu Ruske dače bo od 10. junija spet pestro in živahno

Zgornje Gameljne, 1. junij 2021 – Kot sporočajo posestva Ruske dače, ta se, za tiste, ki tega še ne vedo nahaja v Zgornjih Gameljnah 18, pri Ljubljani že 10. junija vabijo na zanimiv koncert Med iskrenimi ljudmi, ki so ga posvetili spominu Mojmirju Sepetu znamenitemu slovenskemu skladatelju zabavne glasbe in dirigentu. Njegove pesmi in pesmi njegovih glasbenih prijateljev ter sopotnikov bosta prepevali Alenka Godec in Eva Hren. Nihče ne dvomi, da bodo na obrazih tako solze nostalgije, kot radost večne glasbene lepote.

V četrtek, 17. junija, bo v Ruski dači večer uspešnic najbolj znanih svetovnih muzikalov. Pesmi bosta prepevala slovenski Danny Zuko in slovenska Sandy Olsson, Luka Markus in Saša Lešnjek, ki ju obiskovalci najbolj poznajo iz domače priredbe kultnega muzikala Briljantina. A zapela bosta še številne znane hite drugih muzikalov, tudi nekaj slovenske glasbe bo vmes.

V petek, 18. junija, pa bo Ruska dača gostila Špas teater v okviru njihovega letošnjega koncepta Špasno poletje, v katerem želijo nasmejati vso Slovenijo. Obiskovalce Ruske dače pa se bodo tisti petek (18. julija) lahko do solz nasmejal ob nastopu stand-up komika Ranka Babiča, ki bo prisotne zabaval s svojo uspešnico Kriza srednjih let, v kateri vsakič znova dokazuje, da je kljub igri naraven in super zabaven, da je princ stand-up odrov in kralj dnevnih sob.



















V nadaljevanju poletja si bosta na posestvu Ruske dače roke podajala glasba in zabavne odrske predstave, pa naj seznam odrskih zvezd ostane še presenečenje. Organizatorji razkrivajo, da bo letos, kar 24 večernih dogodkov, samo za primerjavo, lani so jih organizirali 17.

Velja vedeti še to, da bo vstopnice za koncertne dogodke na Ruski dači letos moč kupiti tudi na prodajnih mestih Eventima, kot doslej pa tudi v kavarni Ruske dače. Za gledališke dogodke Špas teatra so vstopnice na voljo tako v Mengšu, kot na Ruski dači. Več informacij pa na vila@ruska-daca.si ali boste zainteresirani dobili tudi prek telefona: 068 646 148.

Sicer pa prek zime in koronskega obdobja na Ruski dači niso počivali. Posestvo je dodobra prenovljeno, zasajeno z mladimi drevesi, bogatejše za občudovanja vreden ribnik, ob katerem bo čez dan prostor za kavarniško kofetkanje in druge oblike družabnosti, zvečer pa za edinstveno kabarejsko vzdušje pod zvezdami, kot ga ima lahko le Ruska dača.

Glede na aktualne korona razmere, so se ponovno odprle tudi možnosti za doživetje gledališko – kulinarične Cesarske večerje, vendar le za zaključene družbe do 10 oseb, ki jo organizatorji pripravijo v Zelenem salonu vile.

In še to! Vodeni ogledi vile – Ruske dače – so od vključno 9. junija načrtovani ob sredah ob 18.00 ter tradicionalno tudi ob sobotah ob 11.00 in 12.00./LN/Foto: arhiv LN/