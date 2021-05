Google od jutri, 1. junija, spreminja pogoje uporabe svojih storitev in briše neaktivne uporabnike

ZDA, 31. maj 2021 – Google, katerega najbolj znana izdelka sta istoimenski spletni iskalnik Google in spletni brskalnik Google Chrome. Poleg tega pa razvija tudi druge storitve in izdelke, kot so Google Sites, Google Analitics, Google Maps, Gmail, G Suite, Google Talk, spletni prevajalnik Google Translate, Google AdWords in YouTube.

Vsi, ki uporabljate njihove storitev oz. programe, morate vedeti, da bo Google jutri, 1. junija, spremenil nekatere pogoje uporabe svojih aplikacij, kar je napovedano že konec leta 2020. Zato velja vedeti, da Google z novo uredbo izbrisal vse neaktivne račune svojih storitev. Sem spadajo storitve, kot so YouTube, GMail, Drive in Co. Sprememba bo vplivala na uporabnike, ki se niso prijavili dve leti ali več. Vendar bodo prizadete osebe vnaprej obveščene po e-pošti. Če se nato znova pravočasno prijavite, se bodo računi ohrani. V nasprotnem primeru bodo izbrisani.

Manj prostora za shranjevanje – Od 1. junija se bodo spremenile tudi omejitve shrambe za fotografije, videoposnetke in druge datoteke v Googlu. Časi, ko je bilo prostora za shranjevanje še neomejeno, so mimo. Zdaj je omejitev 15 GB na račun. V to se med drugim štejejo e-poštna sporočila v GMailu, vključno z mapama Neželena pošta in Smetnjak. Datoteke v pogonu, vključno s PDF-ji, slikami in videoposnetki. A Google fotografije običajne kakovosti, naložene pred 1. junijem, ne bo štel v kvoto 15 GB. Vse prenesene po tem datumu pa bodo vštete. Uporabniki, ki presegajo prostor za shranjevanje, ne morejo več naložiti ničesar ali morda ne bodo mogli več pošiljati e-pošte. Google na svoji spletni strani razloži, kaj natančno se šteje za prostor za shranjevanje, s katero storitvijo

100 GB za 20 dolarjev – Če kmalu dosežete omejitev, vas bo Google vnaprej obvestil po e-pošti. Nato morate sprostiti prostor za shranjevanje tako, da izbrišete datoteke, fotografije ali video posnetke, ali pa lahko kupite več prostora za shranjevanje. 100 GB je na voljo za približno 20 dolarjev na leto. 200 GB prostora pa vas bo stalo 30 dolarjev na leto. No, pri Googlu si boste lahko zakupili 2 TB (terabajta) prostora kar vas bo letno stalo 100 dolarjev.

Spremembe so tudi na video platformi YouTube – Od jutri, 1. junija, bo Google lahko tam oglaševal vse naložene videoposnetke in ne samo za tiste, ki sodelujejo v partnerskem programu. Nosilci (avtorji) videoposnetkov pa zato ne bodo prejeli dela prihodka od oglaševanja. In še to! Od jutri stopi v veljavo izrecna prepoved zbiranja podatkov o prepoznavanju obraza prek YouTuba. Zdaj veste, kaj vam je storiti./Objavo pripravil Janez Temlin/Foto: arhiv LN