Z razstavo »Doma na Fakulteti za farmacijo« obeležujejo 60 let delovanja

Ljubljana, 3. junij – Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani z razstavo na prostem obeležuje 60. obletnico delovanja. Na Krakovskem nasipu v Ljubljani bo tako do 6. julija letos na ogled razstava »Doma na Fakulteti za farmacijo«, s katero obiskovalcem predstavljajo raznoliko dejavnost in znanstvene dosežke fakultete. Fakulteta za farmacijo poleg izobraževalne opravlja velik del strokovne in znanstvene dejavnosti in pomembno prispeva k zdravju v družbi. Za zagotavljanje kakovostnih pogojev za študij in raziskovanje si prizadevajo za novogradnjo v univerzitetnem kampusu Brdo, saj trenutno delujejo v premajhnih, dotrajanih, zastarelih ter potresno in požarno nevarnih prostorih.

Razstava »Doma na Fakulteti za farmacijo« poskuša na preprost in enostaven način prikazati raznolikost delovanja fakultete. Skozi portrete zaposlenih profesorjev in raziskovalcev pripoveduje zgodbo o tem, da za vsakim velikim dosežkom stojijo ljudje. Z ilustracijami sicer kompleksnih mehanizmov in postopkov pa skuša vsakodnevno raziskovalno delo približati tudi laični javnosti in mlade navdušiti za študij farmacije.

Uvedba celovitega študija farmacije v Sloveniji ima začetke v 60-tih letih prejšnjega stoletja. V koraku z razvojem stroke je ta doživel številne posodobitve in prenove. Danes fakulteta izvaja pet študijskih programov in je prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna in izobraževalna institucija, ki prispeva svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja. Uvršča se med 200 najboljših na svetu in se lahko pohvali že z več kot 6000 diplomanti, magistranti in doktorandi. Z 200 zaposlenimi sodi med večje fakultete v Evropi. Dekanja Fakultete za farmacijo, prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, mag.farm. pri tem poudarja:« V sodelovanju s partnerji ustvarjamo dodano vrednost na področju izboljšanja zdravstvenih storitev in z raziskavami in dosežki pomembno prispevamo k dvigu kakovosti zdravja in življenja ljudi.«

Cilj je izboljševanje zdravljenja ljudi

Raziskovalno delo Fakultete za farmacijo je usmerjeno predvsem v izboljšanje zdravljenja ljudi. Med drugimi raziskovalnimi cilji veliko pozornost namenjajo boju proti bakterijski rezistenci, ki je velik globalni problem. V mednarodni ekipi raziskovalcev so sintetizirali nove molekule, ki pomenijo preboj pri zdravljenju okužb s superodpornimi bakterijami. Bili so prvi, ki so dokazali mehanizem delovanja teh molekul, kar je izredno pomembno za načrtovanje novih zdravljenj.

Z raziskavami in sodelovanjem v kliničnih študijah prispevajo k razvoju individualiziranega zdravljenja, ki pomeni prihodnost farmacije. S spoznavanjem mehanizmov razvoja bolezni lahko hitreje načrtujejo nove, posamezniku prilagojene strategije zdravljenja in proučujejo medsebojno učinkovanje zdravil, ki jih posameznik prejema. Z genetskimi preiskavami določajo različice genov, ki vplivajo na izid terapije. S sodobnimi pristopi na nivoju genov iščejo vzroke za razvoj različnih kompleksnih bolezni, kar je pomembno za izboljšanje diagnostike in oblikovanje novih terapevtskih pristopov. Razvijajo celična in tkivna zdravila iz bolniku lastnih celic in tako prispevajo k razvoju regenerativnega zdravljenja. Za vsakega bolnika je pomemben, to velja še zlasti za kronične bolnike, razvoj novih do bolnikov prijaznih zdravil, kjer s prilagajanjem velikosti, okusa in drugih lastnosti zdravila zagotovijo, da je zaužitje lažje in zato zdravljenje učinkovitejše.







Na Fakulteti za farmacijo so izredno ponosni tudi na uspešno prenašanje akademskih dosežkov v gospodarstvo. Sodelujejo z različnimi domačimi tudi tujimi podjetji. Eden od rezultatov takšnih sodelovanj je vrtinčnoslojni oblagalnik pelet in mini tablet, ki omogoča enakomernejše obloge, kar je ključno za izdelavo visokokakovostnih zdravil.

Nujna izgradnja nove Fakultete za farmacijo

Fakulteta za farmacijo že 60 let deluje v prostorih v središču mesta, v katerih svoje dejavnosti ne morejo širiti, hkrati pa so prostori potresno in požarno nevarni. Za svoje delo dodatno najemajo laboratorijske prostore, zato si že vrsto let prizadevajo za izgradnjo nove fakultete v univerzitetnem kampusu Brdo, kjer bi lahko zagotovili vrhunsko infrastrukturo in razširili predklinično testiranje zdravil ter zagotovili sodobne prostore za biomedicinske in biotehnološke postopke. Vodstvo Fakultete za farmacijo zato pričakuje, da bodo sredstva za izgradnjo zagotovljena tudi z zakonom o investicijah v zdravstvo, ki je v pripravi na ministrstvu za zdravje./LN/Vir: Fakulteta za farmacijo