Mojce Širok po literarnem prvencu romana Pogodba, zdaj dopolnila še z romanom Evidenco

Ljubljan, 5. junij 2021 – Novinarka Mojca Širok je svoj pisateljski opus, ob literarnem prvencu Pogodba dopolnila z novim romanom, ki nosi naslov Evidenca. Gre za drugi kriminalni roman iz trilogije Rim-Ljubljana-Bruselj. No tako prvi, kot “novinec” pa je založila Mladinska knjiga, ki je spoznala pisateljsko žilico sedanje dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja.

Z roman Evidenca avtorica bralca popelje v domače loge; saj lovke italijanske mafije namreč v zgodbi sežejo tudi na slovenska tla. Ob razkritju identitete trupla sredi Ljubljane se začnó v krogih politikov, poslovnežev, kriminalistov, novinarjev in sicilijanske ter slovenske mafije dvigati sence preteklosti iz časov pred slovensko osamosvojitvijo. Mojca Širok je tudi tokrat mojstrsko napisala napeto zgodbo v maniri političnega trilerja.

V spomin številnih gledalcev je Mojca Širok znan po svojem trinajstletnem obdobju dopisništva iz Italije in Vatikana, pri čemer se je ob tem zapisala kot izjemna poznavalka tamkajšnjega političnega, zgodovinskega in kulturnega dogajanja. To je dokazala tudi s svojimi publicističnimi deli Zadnji rimski cesar, Oblast brez obraza in Od Benedikta do Frančiška. S svojim literarnim prvencem Pogodba pa je le še potrdila, da je ob mikrofonu tudi mojstrica pisane besede. Da je tako dokazuje podatek, da za roman Pogodba prejela nagrado modra ptica in se uvrstila med pet nominirancev za kresnika. Navdušila ni le literarnih kritikov, ampak tudi bralce, saj je bila Pogodba na vrhu lestvic najbolj prodajanih knjig Mladinske knjige. To pa dokazuje podatek, da založnik do zdaj prodal več kot 8.500 izvodov njenega romana.

Na začetku svoje novinarske poti je za tednik Mladina med drugim poročala tudi o domnevnem pranju denarja sicilijanske mafije v posojilnicah slovenskih igralnic. K tej nikoli do konca raziskani temi je to razkrila z romanom Evidenca.

Tudi tokrat so v primer vpleteni kriminalisti, novinarji, politiki in poslovneži ter mafija – sicilijanska in slovenska …Sredi Ljubljane, v bližini predsedniške palače, odkrijejo truplo. Preiskava je zaupana izkušenemu kriminalistu, ki si je ugled pridobil v operaciji, s katero je slovenska policija razbila kriminalno mrežo tihotapcev mamil, vodjo kriminalne združbe pa spravila za zapahe. V razkrivanje ozadja umora, v katero je vpletena tudi prodorna televizijska novinarka, se neizprosno podajo trije mladi novinarji spletnega portala. Ti se dokopljejo do informacij o nepremičninski mahinaciji, za katero se zdi, da ni povezana z umorom … Kdo pa so ljudje, ki brez obrazov in imen vlečejo niti iz ozadja, in kje so?

Nekaj namigov o knjigi je v video nagovoru ta četrtek, 3. junija 2021, razrila avtorica sama preko spletnega pogovora, ki si ga lahko gledat tu! Z avtorico pa se je izdanem romanu, navdihu za pisanje političnih trilerjev, resničnih okvirih dogodkov in še marsičem pogovarjal Andraž Gombač, novinar Primorskih novic.

In še nekaj podatkov o Mojci Širok – Diplomirala je iz slovenskega in italijanskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala pa iz sociologije kulture. Novinarsko pot je začela na Radiu Študent in pri reviji Mladina. Trinajst let je bila dopisnica RTV Slovenija iz Italije in Vatikana, vodila je Dnevnik, Odmeve in zunanjepolitično oddajo Globus, sedaj pa živi in dela v Bruslju, in sicer kot dopisnica RTV Slovenija iz Evropske unije.

Pa še to! Velja dodati, da je zgodba, ki jo opisuje knjiga – Evidenca v celoti izmišljena, osebe, ki nastopajo v romanu, pa so le plod avtoričine domišljije. Ob tem pa je zanimivo, da se roman bere, kot da bi prave osebe to zgodbo ustvarile. Logično! Tako je, če je roman dober. In ta je! Romaj je že na policah založnika Mladinske knjige, ki pričakuje le še bralce, ki ji bi »Evidenca« zanimala./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/ Foto: LN in MK