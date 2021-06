MGL pripravlja premiero komedije Slamnik francoskega dramatika in komediografa Eugèna Labicha

Ljubljana, 8. junij 2021 – Zaradi boljše epidemiološke slike po sedmih mesecih znova odpira svoja vrata tudi Mestno gledališče ljubljansko (MGL). Kljub temu da je bilo gledališče za gledalce zaprto, so v MGL pripravljali različne uprizoritve, in sicer štiri interne premiere (Neznosno dolgi objemi v režiji Doriana Šilca Petka, Češnjev vrt v režiji Janusza Kice, Človek v lupini v režiji Jerneja Lorencija in Teater za telebana v režiji Ire Ratej) ter tri spletne premiere (Tišina med nami v režiji Nine Šorak in v spletni režiji Barbare Zemljič, Jazz v režiji Nejca Gazvode ter Le zaljubiti se ne smemo v režiji Alena Jelena in v spletni režiji Klemna Dvornika).

Do konca gledališke sezone je sicer še manj kot mesec dni, a kot pravijo pri MGL želijo karseda hitro nadomestiti zamujeni del sezone in gledalcem omogočiti ogled čim več predstav.

Zato zdaj z veseljem sporočajo, da jim je uspelo najti novo prizorišče, na katerem bodo odigrali zadnjo premiero v tej sezoni in vse ponovitve te predstave.

Gre za komedijo Slamnik v režiji Diega de Bree, ki jo bodo junija na različnih prizoriščih odigrali kar 36-krat. Premiera komedije Slamnik francoskega dramatika in komediografa Eugèna Labicha pa bo jutri, 9. junija, ob 20. uri.

Besedilo je prevedla Eva Mahkovic, ki je bila tudi dramaturginja uprizoritve. Predstavo je režiral Diego de Brea, ki je zasnoval tudi scenografijo in kasneje predstavo prilagodil odru v Hali L56.

Kostumograf uprizoritve je Leo Kulaš, za odrski govor je in bo skrbela lektorica Barbara Rogelj. Pri uprizoritvi sta sodelovala tudi oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik in oblikovalec zvoka Sašo Dragaš.

In še igralci predstave – igrajo: Jaka Lah, Jana Zupančič, Tjaša Železnik, Jožef Ropoša, Uroš Smolej, Gašper Jarni, Viktorija Bencik Emeršič/Lena Hribar, Judita Zidar, Klemen Kovačič AGRFT/Matic Lukšič, Tomo Tomšič, Boris Kerč, Mario Dragojević k. g. in Klara Kuk.

Kot že zapisano, bo jutrišnja premiera, 9. junija, ob 20. uri v Hali L56. Ponovitve pa bodo na sporedu 2., 3., 4., 8., 11., 12., 15., 16. in 17. junija ob 20. uri v Hali L56 za abonente MGL in izven. Dobrodelna predstava ob dnevu spomina na igralca Gašperja Tiča pa bo v petek, 18. junija, ob 20. uri. Izkupiček od prodanih vstopnic bodo že tradicionalno namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), in sicer akciji Pomežik soncu. S to akcijo želi ZPMS čim več otrokom zagotoviti brezplačne počitnice. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo teden brezskrbnega druženja ter razvijanja talentov in odkrivanja lastnih ustvarjalnih zmožnosti, obenem pa z

Slamnik, Veliki oder MGL, 2020/2021 ogledom predstave podprete tudi gledališče in naš igralski ansambel, ki si ob ponovnem odprtju gledališča znova želi nastopiti pred občinstvom v dvorani.

















O komediji Slamnik in njenem nastanku – Pariz, sreda 19. stoletja. Premožni in zaželeni samski moški Fadinard je tik pred poroko s Heleno, hčerko predmestnega vrtnarja Nonancourta. Nevesta je s kočijami, polnimi poročnih gostov, že na poti na prizorišče poroke. Na žalost je Fadinardov konj na poti domov ravnokar pojedel modni damski slamnik, ki ga je našel obešenega na nekem grmu. Slamnik je bil last poročene mlade ženske Anaide, ki se je za grmom skrivala z ljubimcem Émilom. Anaida, ki bi rada ohranila svoje dobro ime, od Fadinarda zahteva nov slamnik, češ da je njen mož zelo ljubosumen in ga bo zanimalo, kam je izginil njen dragi italijanski klobuk. Ko Fadinard ravno odide na misijo »slamnik«, se pripelje Helena z gosti. Fadinard ima pri iskanju klobuka veliko

težav. Najprej obišče oblikovalko klobukov, svojo bivšo ljubico Klaro, potem snobovsko baronico, sledi ga vodijo še globlje v zamotane ulice Pariza, od ženske do ženske, od enega do drugega družbenega sloja, poročna procesija (in nevesta) pa mu je ves čas za petami … Eugène Labiche (1815–1888) je francoski dramatik in komediograf, ki je posebno znan po vodvilu. Slamnik je njegovo morda najbolj znano delo, napisal ga je v sodelovanju s pesnikom in dramatikom Marcom-Michelom. Labiche je v tej igri združil dva najbolj priljubljena odrska žanra francoskega gledališča 19. stoletja: vodvil in dobro narejeno igro. Dediščina vodvila – tega je Labiche še posebej dobro obvladal – je v Slamnik vnesla satiro, posmehovanje buržuaziji in tipske like (prešuštnica, vase zagledana plemkinja, nepoboljšljivi samec, ljubimec, prisklednik, vojak itd.), dramaturgija dobro narejene igre pa trdno strukturo z (v primeru farse, tj. žanra, v katerega spada tudi Slamnik) obveznim ugodnim razpletom.

Slamnik, ki poleg zmedene glavne figure iščočega, bežečega moškega v najboljših letih (nekateri kritiki so kljub komičnosti žanra delo znotraj Labichovega opusa razglasili za avtorjevega Hamleta) s svojimi protagonisti vseh družbenih slojev slika mikrokozmos francoske družbe v času drugega francoskega cesarstva, so v 170 letih od nastanka večkrat priredili tako za oder kot za film.

V MGL je priredbo – s posebnim poudarkom na ženskih likih – režiral mojster estetske, stilizirane komedije Diego de Brea, ki je v sezoni 2019/2020 režiral Volponeja Bena Jonsona in Stefana Zweiga.

In kje je 𝗛𝗮𝗹𝗮 𝗟𝟱𝟲 – novo prizorišče MGL

Obnovitev industrijskega objekta na Litostrojski cesti 56 v Ljubljani (Hala L56) med Litostrojsko cesto in Ulico Alme Sodnik je edinstvena priložnost, da spremenimo pogled na del nekdanjega industrijskega mestnega območja. V delu objekta sta že poslovna in gostinska dejavnost, za urbano kulturno življenje v njem pa bodo zdaj poskrbele umetniške vsebine. Prostor, ki ga je gledališko osmislila tehnična ekipa MGL pod vodstvom tehničnega direktorja Janeza Koleše, trenutno sprejme 300 gledalcev. V prijetnem preddverju (atriju) pa pred predstavo lahko pokramljate z drugimi obiskovalci naših predstav. V bližini je lokal Boschtiz – dnevna soba v osrčju Litostrojske cone, ki ponuja dobro glasbo, pijačo in hrano. Prilagamo tudi zemljevid.

Brezplačni avtobusni prevoz (LPP) – V sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) bo MGL vsem gledalcem komedije Slamnik omogočil brezplačno povratno vožnjo do Hale L56 z linijo 18, smer Kolodvor–Živalski vrt (ZOO)–Industrijska cona Šiška–Center Stožice (P + R). Vozni red linije 18 so prilagodili začetku oz. koncu predstave. LPP je tudi omogočil, da gledalce, ki izstopijo na avtobusni postaji, do vhoda v Halo L56 prijazno odpelje Kavalir, so še sporočili iz MGL.

Torej je za premiero komedijo Slamnik francoskega dramatika in komediografa Eugèna Labicha, ki jo je za vas pripravilo Mestno gledališče ljubljansko vse nared!/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto – press MGL/avtor: foto Peter Giodani