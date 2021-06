Izšel roman o burnem in polnem življenju Édith Piaf

Ljubljan, 12. junij 2021 – Z barvitim romanom o prekratkem, a nadvse burnem in polnem življenju Édith Piaf, francoske šansonjerke in ene največjih glasbenih ikon prejšnjega stoletja, založba Učila dopolnjujer serijo knjig o življenjih velikih žensk in njihovih sopotnikov.

Smrt Edith Piaf (pravo ime Édith Giovanna Gassion * 19. december 1915, Pariz, † 10. oktober 1963) je v Franciji povzročila vsesplošno žalovanje. Njeno krsto je na zadnji poti do pokopališča Pe`re Lachaise v Parizu pospremilo okoli 40.000 ljudi.

Za njo pa so ostali nepozabni šansoni, ki jih je zapela in zapisala ter celo delno uglasbila: La vie en rose ((bila napisana med nemško okupacijo Pariza v drugi svetovni vojni) je pri Francozih še vedno skoraj tako priljubljen kot marseljeza.

A kakšno je bilo življenje ženske, ki jo je sloviti francoski literat Jean Cocteau opisal kot ‘žensko veličastne preprostosti, katere moč vsakega človeka prestavi v kraljestvo čarovnije’?

Literarizirana biografija nemške pisateljice Michelle Marly se osredotoča predvsem na obdobje med osvoboditvijo Pariza konec avgusta leta 1944 in tragično letalsko nesrečo oktobra leta 1949, obogati pa ga z bežnimi pobegi v umetničino zgodnjo mladost in otroštvo. Omenjeno obdobje naj bi bilo po mnenju pisateljice, ki je nadvse natančno raziskala šansonjerkino življenje, obdobje, v katerem je bila Édith Piaf najsrečnejša.

Pariz, 1944: Po koncu nemške zasedbe pevko Édith Piaf obtožijo kolaboracije s sovražniki in boji se, da ji bodo prepovedali nastopati. Medtem ko poskuša dokazati svojo nedolžnost, spozna Yvesa Montanda, nerodnega, a nadarjenega mladega pevca. Édith začne delati z njim in že kmalu šansonjerja postaneta ljubimca. V sreči z Yvesom najde navdih za pesem, iz katere lahko naredi legendo: La vie en rose – Življenje v rožnatem. Édith Piaf uteleša voljo do ljubezni kot nihče drug in gre v svojem ustvarjanju in življenju do konca.

O avtorici – MICHELLE MARLY je psevdonim uspešne nemške pisateljice Micaele Jary, ki je odrasla v filmskem in glasbenem svetu. Po poklicu je urednica, delala je za različne časopise in gledališče, nato pa se je preselila v Pariz in začela pisati. Danes z možem in psom živi med Berlinom in Münchnom. Njena zadnja romana Coco Chanel in vonj ljubezni ter Maria Callas sta izšla v številnih državah in postala mednarodni uspešnici./Objavo pripravila: Alena T. Seme