5. Mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike Oskar Rieding spet uspešno

Rogaška Slatina, 1 7. 2021 – Rogaška Slatina je že peto leto zapored nadaljevala tradicijo svetovno priznanega violinskega skladatelja, skozi projekt Mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike, imenovanega Oskar Rieding (Mednarodno tekmovanje mladih violinistov Oskar Rieding – disciplina VIOLINA je namenjeno mladim violinistom do 18. leta starosti vseh narodnosti…)

Žal nismo bili v živo tam, a so nam organizatorji tega res prestižnega glasbenega dogodka posredovali dovolj podatkov, da vam z nekajdnevno zamudo lahko predstavimo največje glasbeno mednarodno tekmovanje v Sloveniji. Da je tako, dokazuje podatek, da se je letošnjega tekmovanja udeležilo 105 mladih violinistk in violinistov iz 32 držav.

Na letošnjem tekmovanju, ki je zaradi razmer moralo potekati po medomrežju, so sodelovali udeleženci iz naslednjih držav: Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Moldavije, Romunije, Izraela, Poljske, Češke, Nemčije, Velike Britanije, Irske, Norveške, Francije, Švice, Estonije, Portugalske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Azerbajdžana, Uzbekistana, Kazahstana, Mongolije, Kitajske, Hong Konga, Singapurja, Indije, Kanade in Avstralije.

Letos je zaključni GALA KONCERT NAGRAJENCEV gostil prekrasen paviljon Tempel v Rogaški Slatini, saj je tam, kot sporočajo organizatorji, nedvomno poseben prostor, ki nosi čudovito in posebno zgodbo. Kot pravi legenda, na bi prav na tem mestu mitološki konj navdiha Pegaz udaril s kopitom in tako je na tem mestu nastal prvi izvir znamenite vode Donat, ki je slavo Rogaške Slatine ponesla v svet.

Kot sporočajo organizatorji, so del prej pomenljive legende z izvrstnim nastopom potrdili mladi violinski virtuozi, ki so na Pegazovih krilih navdiha in fantazije popeljali vse od baroka pa do jazza. Seveda pa so bili na programu tudi dela velikega violinista, skladatelja in metodista Oskarja Riedinga, ki s svojo bogato skladateljsko zapuščino in pedagoško tradicijo povezuje in navdihuje mlade glasbenike iz celega sveta.

Seveda pa tudi tokrat ni šlo brez priznanj tistim ki so bili po izbiri posebne žirije odlični in so se dokazali s svojimi presežki. Da so najboljši prejeli zaslužena priznanja, so letos odločali: Janez Podlesek (Slovenija) Predsednik žirije; Tatiana Berkul (Rusija); Kalvin Chau (Hong Kong); Danijel Gašparović (Hrvaška) in Inga Ulokina (Slovenija).

Velja dodati še to, da zaradi trenutnega stanja, kot to določa virus, prireditelji tekmovanja niso mogli povabiti vseh tujcev, ampak so se pri promociji osredotočili letos na slovenske izvajalce.

Ob zaključku novice velja dodati, da je 5. Mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike Oskar Rieding izjemno tekmovanje, ki bo zagotovo nekatere od sodelujočih violinistov nekoč »postavilo« na svetne glasbene odre.

In to je razlog, da se organizatorji tekmovanja za mlade glasbenike Oskar Rieding trudijo, da se tekmovanje širi med mladimi violinisti po svetu.















Ob izvedbi, zdaj že 5. Mednarodnega tekmovanja za mlade glasbenike Oskar Rieding velja omeniti tudi podpornike, ki omogočajo, da se to svetovno priznano tekmovanje lahko realizira, in sicer so to: Mestna občina Celje; Občina Rogaška Slatina; Ministrstvo za kulturo RS; Grand Hotel Sava Rogaška; Viva la Musica Augustin Gusti Penic; Ruska naravna kozmetika Alena Kharchenko, Častna mecenka tekmovanja: ga. Zhanna Matyunina in Ruslania – online trgovina z notnimi edicijami.

No, ob zaključku velja dodati še to, da organizatorji napovedujejo naslednji koncert, in sicer 20. julija, ki pa bo potekal na dvorcu Štatenberg, v idiličnem okolju dvornega vrta ob fontani na prostem in sicer v okviru 3. Družinskega festivala GLASBENI DVOREC, ki zdaj poteka že tretje leto./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: press prireditelj