Slovenija z današnjim dnem drugič prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije

Brdo pri Kranju, 1. julij 2021 – Slovenija z današnjim dnem, 1. julijem, predsedovala bo do 31. decembra, že drugič prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije. V Slovenijo je zato prispela predsednica Evropske komisije, ki jo vodi prva komisarka Ursula von der Leyen in ekipa evropskih komisarjev, ki jih sprejeli predstavniki slovenske vlade.

Kot poroča RTV Slovenije bodo ogovori potekali v petih tematskih skupinah: o evropskem zelenem dogovoru, digitalni preobrazbi, okrevanju in odpornosti, zunanjih odnosih s poudarkom na Zahodnem Balkanu ter o migracijah, varnosti, vladavini prava in konferenci o prihodnosti Evrope.





Izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za zeleni dogovor, pa je v izjavi za novinarje ocenil, da slovensko predsedstvo Svetu EU-ja čaka veliko dela. “Na mojem področju bomo že 14. julija predstavili sveženj Fit for 55, v katerem bo 12 predlogov. Te predloge bo potem treba obravnavati, v Svetu, v Evropskem parlamentu in Slovenija bo imela s tem veliko dela. Sem pa prepričan, da bo nalogo opravila dobro.” Kakšnih težav ne pričakuje. Slovensko predsedstvo je po njegovih ocenah zelo dobro organizirano. “Mislim, da bo šlo vse v redu,” je dejal.

Glede vse glasnejših pomislekov v Evropski uniji, tudi v vrstah Evropskih poslancev, da se v Sloveniji znižujejo demokratični standardi, pa je Timmermans izrazil zaupanje v slovensko ljudstvo. “Dogajanje v Sloveniji spremljam že od 90. let in videl sem, kako je Slovenija sprejela svobodo in kako so se Slovenci potem okrepili. Prva država iz nekdanje Jugoslavije, ki je sprejela svobodo, in to na miren način, je bila Slovenija. Tega ne bom nikoli pozabil. In to mi daje velikansko zaupanje v odpornost in ljubezen do svobode med Slovenci,” je dejal Timmermans.

Vrhunec današnjega začetka predsedovanja bo večerna slovesnost na Blejskem jezeru ob 20. uri, kjer bo del programa tudi krstna uprizoritev baleta Povodni mož na Blejskem otoku, pod katerega se podpisuje mednarodno uveljavljeni koreograf in umetniški direktor mariborskega Baleta Edward Clug. Predstava Povodni mož se opira na slovensko mitologijo in pesniško zapuščino Franceta Prešerna. V dialogu s preteklostjo nagovarja sodobnega človeka k iskanju rešitev za prihodnost v povezani, združeni Evropi in prinaša sporočilo o volji do življenja kot njenega temelja, so o predstavi zapisali v SNG-ju Maribor.