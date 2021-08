Na velika platna prihaja akcijska srhljivka z naslovom Smodnikov milkshake

Ljubljana, 10. avgust 2021 – Na velika platna ta četrtek, 12. avgusta, prihaja akcijska srhljivka z naslovom Smodnikov milkshake. Film prikazuje zgodbo serijske morilke, ki pa to ni postala po naključju in se mora kljub svojim talentom ubraniti delodajalcu in rešiti nedolžno deklico.

Na režiserski stolček akcijske srhljivke je sedel Navot Papushado, v glavnih vlogah pa zaigrajo Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Chloe Coleman, Carla Gugino, Michelle Yeoh, Paul Giamatti, Freya Allan in drugi.

In kaj boste videli? Sam (Karen Gillan) je bila stara komaj 12 let, ko jo je bila njena mama Scarlet (Lena Headey), elitna morilka, prisiljena zapustiti. Sam so vzgajali v Firmi, neusmiljeni hudodelski združbi, za katero je delala njena mati. Petnajst let kasneje gre Sam po materinih stopinjah in postane neustrašna morilka. S svojimi "talenti" se znebi najnevarnejšega nereda v Firmi. Je učinkovita in zvesta. Ko pa se izjalovi zelo tvegani posel, se mora Sam odločiti, ali še naprej delati za Firmo ali zaščiti življenje nedolžne osemletne deklice Emily (Chloe Colemaan). S tarčo na hrbtu ima Sam samo eno možnost za preživetje – združiti se z materjo in njenimi smrtonosnimi sodelavkami, knjižničarkami (Angela Bassett, Michelle Yeoh in Carla Gugino).

















Te tri generacije žensk morajo zdaj zaupati druga drugi, se postaviti proti Firmi in njeni vojski pripadnikov ter nadvladati tiste, ki bi jim lahko vzeli vse./LN/Foto: press – Karantanija Cinemas