Med zvezdami 14. Weekend Media Festivala v Rovinju tudi Slavoj Žižek

Ljubljana, 30. avgust 2021 – Organizatorji 14. Weekend Media Festivala v Rovinju so razkrili program in najbolj zveneča ime, ki velja za najbolj težko pričakovan dogodek leta in kraj srečanja vodilnih medijskih, marketinških in komunikacijskih strokovnjakov. 14. Weekend Media Festivala bo letos potekal pod sloganom Naj živi življenje, in sicer med 23. in 26. septembrom na že tradicionalnem mestu v stari tobačni tovarni (Tvornica duhana) v Rovinju, ob sami rovinjski rivi.

„Po letu premora smo komaj dočakali, da se spet zberemo na 14. izdaji Weekend Media Festivala. Rovinj bo spet središče dobre komunikacije, druženja in zabave. Za obiskovalce letošnjega WMF smo pripravili izjemno bogat program z vrsto privlačnih in koristnih tem, ki povezujejo trende in fenomene v medijih, marketingu in odnosih z javnostmi, podjetništvu, kreativni industriji ter v družbi nasploh. Upoštevali smo to, kaj zanima naše udeležence, tako kot v minulih letih še naprej poskušamo predvideti nekatere trende ter podati smernice za spopadanje z njimi, obenem pa razbijamo tabuje, združujemo nezdružljivo in obljubljamo dobro zabavo,” je povedal Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Slavoju Žižku se pridružujejo Goran Bogdan, Manfred Spitzer in mnogi drugi

Med številnimi okroglimi mizami, predavanji in razpravami letošnjega Weekend Media Festivala organizatorji posebej izpostavljajo nastop najbolj znanega filozofa na svetu Slavoja Žižka in predavanje nemškega psihiatra Manfreda Spitzera, avtorja knjižnih uspešnic Epidemija pametnih telefonov, Osamljenost in Digitalna demenca, ki na popularen način problematizirajo vpliv tehnologije na življenje sodobnega človeka. Zagotovo pa bo veliko zanimanja vzbudil tudi prihod hrvaškega igralca Gorana Bogdana, ki naj bi bil trenutno največja regionalna igralska zvezda mlajše generacije.

”Weekend Media Festival je postal edinstvena blagovna znamka med regionalnimi dogodki, ki na privlačen način mreži strokovnjake in profesionalce iz vrste različnih poklicev, ki jih povezuje tržno komuniciranje. WMF izobražuje, navdihuje, odkriva novosti v panogi, poganja posle in uvaja trende, zato je postal neizogiben medijski, gospodarski in družbeni dogodek.

Njegova tradicija na eni strani, na drugi pa hitre spremembe v tehnologiji, medijih, družbi in na trgu, ki smo jim priča vsak dan, nas zavezujejo, da smo korak naprej in da skupaj z gosti predstavimo širšo sliko ter iz prve roke informiramo in ponudimo konkretne rešitve,” je dejal prof. dr. sc. Božo Skoko iz Millenium promocije, partnerske agencije pri organizaciji letošnje edicije festivala.

Med temami tudi revolucija na področju zabave, vplivneži in umetna inteligenca

Ricov in Skoko sta dodala, da bo beseda med drugim tekla tudi o vplivnežih, PR-renesansi, umetni inteligenci, revoluciji igralničarstva, vlogi festivalov v znamčenju destinacij, komercializaciji književnosti, zaračunavanju za tiskane vsebine, revoluciji videa, športu kot resničnostnem šovu, javni diplomaciji, eksploziji serij v regiji, medijskih preferencah novih generacij, radiu prihodnosti in drugih zanimivih temah.

Kristina Miljavac iz korporativnih komunikacij skupine Adris pa je opozorila na dolgoletno sodelovanje med Adrisom in WMF ter na pozitivne učinke, ki jih je to imelo tudi na sam

Rovinj: ”Med Weekend Media Festivalom in Adrisom obstaja res posebna vez. Smo ponosni generalni pokrovitelj in gostitelj že od prve edicije. Dolgoživost in uspeh WMF je rezultat skupne vizije, edinstvenega koncepta in prekrasne lokacije pa tudi naporov, ki smo jih v festival vlagali skozi leta. Festival je rasel, program je bil skozi leta vse bogatejši, teme vse bolj provokativne … Vzporedno s tem pa je Adris v zadnjih 15 letih v turizem vložil skoraj 10 milijard kun in Rovinj spremenil v elitno turistično destinacijo pa tudi v prepoznavno destinacijo za dogodke. K temu pa je izjemno prispeval tudi WMF.”





Weekend je poleg vrhunskih razprav strokovnjakov z različnih področij znan tudi po najboljših zabavah na več različnih lokacijah, ki ne bodo manjkale niti letos zagotavljajo organizatorji. Pomembno je vedeti še to! – Pogoj za vstop na Weekend Media Festival je EU digitalno covid potrdilo, ki ga lahko dobijo cepljene osebe, osebe, ki so prebolele covid-19 v zadnjih 180 dnevih, ali osebe, ki imajo negativen test. Antigenski oziroma tako imenovani hitri test bo mogoče opraviti na samem vhodu v prostor stare Tvornice duhana v Rovinju (Hr)./LN/Foto LN in press WMF