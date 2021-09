Znano, kateri koči sta naj planinski koči 2021

Ljubljana, 7. september 2021 – V sedmi sezoni akcije Naj planinska koča, ki jo na Siol.net organiziramo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, so bralci Siol.net z glasovanjem med 154 kočami (127 planinskimi kočami in 27 visokogorskimi planinskimi postojankami) izbrali najboljši. Kot so sporočili organizatorji izbora je naziv naj planinska koča 2021 pripadel Domu na Kofcah (1488 m), naj visokogorska planinska koča 2021 pa je postala Krekova koča na Ratitovcu (1642 m).

V prvem krogu glasovanja, ki je trajal od 24. maja do 26. julija 2021, so bralci Siol.net izbrali 10 finalistk. Tako so se v 2. krogu glasovanja, ki je trajal od 27. julija do 3. septembra 2021, pomerile naslednje planinske koče. V kategoriji naj planinska koča Koča na Dobrči (1.478 m), Dom na Kofcah (1.488 m), Lavričeva koča na Gradišču (510 m), Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (828 m) in Planinski dom na Uštah – Žerenku (658 m), v kategoriji naj visokogorska planinska koča pa Dom na Komni (1.520 m), Dom Planika pod Triglavom (2.401 m), Krekova koča na Ratitovcu (1.642 m), Pogačnikov dom na Kriških podih (2.050 m) in Zasavska koča na Prehodavcih (2.071 m). Bralci Siol.net so izglasovali, da si naziv naj planinska koča 2021 zasluži Dom na Kofcah (1488 m), naj visokogorska planinska koča 2021 pa Krekova koča na Ratitovcu (1642 m).

V akciji, ki je namenjena vsem ljubiteljem pohodništva in planinarjenja, sta zmagali koči, ki so jima bralci Siol.net prek spletne glasovnice namenili največ glasov. Z enega IP-naslova je bilo mogoče glasovati le enkrat na dan. Tako je bilo v letošnji akciji oddanih 21.000 glasov. Med izborom so potekala tedenska žrebanja, v katerih so nagrajencem podelili praktične planinske nagrade, ob končanem izboru pa so srečnemu izžrebancu podarili planinski nahrbtnik.