Prevozniki izpostavili pomembno vlogo prevozniškega sektoraja

Novo mesto, 11. 9. 2021 – Na letošnjem srečanju prevozniških podjetij in družin v Novem mestu, ki se ga je udeležilo okrog 1000 prevoznikov in razstavljavcev, so izpostavili pomembno vlogo prevozniškega sektorja, ki je v času epidemije zagotavljal nemoteno oskrbo družbe in gospodarstva.

Opozorili pa so tudi na probleme, kot sta pomanjkanje kadra in nelojalna konkurenca, ter vlado pozvali, da sektorju pomaga s finančnimi spodbudami.

Prevozniški sektor, kot povezovalni člen v oskrbovali verigi, predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih panog in zagotavlja nemoteno oskrbo gospodarstva in prebivalcev. ”Epidemija je prizadela številne gospodarske dejavnosti, tudi prevozniški sektor. Vlada je s protikoronskimi paketi pomagala gospodarstvu in veseli me, da nismo množično zapirali naših podjetij. Je pa bolezen še vedno prisotna med nami, zato moramo upoštevati vse zaščitne ukrepe,” je med drugim poudaril predsednik OZS Branko Meh in dejal, da bi se morali začeti ukvarjati tudi z drugimi problemi obrtnikov in podjetnikov, kot je reševanje regresnih zahtevkov in skrajšanje bolniških nadomestil.

Predsednik Sekcije za promet Peter Pišek je poudaril pomembno vlogo, ki jo je odigrala sekcija za promet pri OZS v času epidemije: ”Pomagali smo sektorju cestnega transporta, družba je bila oskrbljena in nismo občutili pomanjkanja. Tudi gospodarstvo smo zalagali s surovinami in izvažali produkte. Ponosni smo, da beležimo gospodarsko rast, k čemur je pripomogel ravno naš sektor. V naši sekciji si prizadevamo tudi za večjo pretočnost na mejnih prehodih in za izgradnjo logističnih centrov.” Pišek je omenil tudi ugodna posoja SID banke v vrednosti 35 mio in subvencije Sklada za podnebne spremembe v višini 10 mio evrov za nakup okolju prijaznih vozil, gume, spojlerje itd. Ob zaključku govora pa je izpostavil tudi na problem pomanjkanja kadra v sektorju transporta in na nelojalno konkurenco.

Zbrane je nagovoril tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. ”Cestni prevozi so izjemno pomembna panoga in hrbtenica slovenskega gospodarstva. Po cestah v EU se prepelje tri četrtine blaga. Prevozništvo skupaj z logistiko pa predstavljata 18 % BDP. Tudi naše ministrstvo se trudi zagotavljati ustrezno podporo sektorju,” je poudaril Vrtovec.

Na konferenci o trajnostnem razvoju cestnega prometa

Če je današnje srečanje družabno-poslovne narave, pa je bil namen včerajšnje strateške nacionalne konference »Trajnostni razvoj cestnega prometa« predvsem spodbuditi dialog in obravnavati strategijo za oblikovanje slovenskega trajnostnega cestnega prometa. Če želimo zagotoviti konkurenčni položaj slovenskim prevoznikom na celotnem EU prevozniškem trgu, bi morali po mnenju prevoznikov nujno pristopiti k nudenju finančnih spodbud za panogo, kot so poznane v ostalih članicah EU. Ureditev prometa je ena glavnih nalog za zagotovitev uspeha politike razogljičenja, trajnostni promet pa prinaša priložnost, ki bi prispevala k okrevanju in rasti evropskega gospodarstva, so še sklenili prevozniki.