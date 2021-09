V Studiu Moderna iščejo Dormeo® spalca, kateremu za osem ur spanja ponujajo kar 1.000 evrov neto plačila

Ljubljana, 14. september 2021 – V Studiu Moderna že tretje leto zapored z razpisom iščejo Dormeo® spalca, ki bo skupaj z njimi opozarjal na pomen kakovostnega spanja. Gre za najmanj stresno delovno mesto kot iz sanj, saj izbranemu posamezniku za osem ur spanja ponujajo kar 1.000 evrov neto plačila. Glede na izjemen interes v prejšnjih letih, ko se je na razpis odzvalo več kot 15 tisoč ljudi, tudi tokrat pričakujejo rekordno število prijav. Vsi zainteresirani zaspanci se lahko na sanjsko enodnevno delo prijavijo na www.dormeo.net/danspanja do nedelje, 26. septembra 2021.

Namen sedaj že tradicionalne akcije blagovne znamke Dormeo® je ozaveščanje o pomenu kakovostnega spanja in opozarjanje na možne posledice motenj spanja. Kakovosten spanec je namreč bistvenega pomena za zdravje in počutje, njegovo pomanjkanje pa lahko prispeva celo k nekaterim bolezenskim stanjem in težavam. Navkljub hitremu življenjskemu tempu, vsakodnevnim naporom in stresu si tako vselej velja vzeti čas za krepčilni spanec.

»Poslanstvo znamke Dormeo® je pomagati vsem do kakovostnega in zdravega spanca. In prav s tem namenom izvajamo razpis za Dormeo® spalca, saj akcija pritegne veliko pozornost javnosti, ki jo izkoristimo kot priložnost za ozaveščanje in izobraževanje,« pravi Lea Vozel, vodja blagovne znamke Dormeo Slovenija.

Ne preseneča torej, da sta glavna pogoja pri izbiri kandidata predanost spanju in podrobno poročilo o lastnih spalnih navadah in Dormeo® spalni izkušnji. Te povratne informacije služijo kot vzvod za družbeni pogovor o pomenu spanja, predloge za dodatne izboljšave pa strokovnjaki znamke Dormeo® upoštevajo pri snovanju njihovih inovacij in tehnoloških rešitev.

Eden ključnih dejavnikov kakovostnega in zdravega spanja je življenjski stil. Kako dobro bomo spali, pa je odvisno tudi od okolja in kakovostnih spalnih produktov, kot so ležišče, vzglavnik in odeja. Zato so pri blagovni znamki Dormeo® za vse, ki želijo svoje spanje pridno vaditi, tokrat pripravili posebno akcijo, saj jim vse do 27. septembra nudijo 20% popust na vsa ležišča.

Kako postati Dormeo® spalec?

Na delovno mesto Dormeo® spalca se lahko prijavijo vsi polnoletni navdušenci nad spanjem. Prijave se zbirajo na www.dormeo.net/danspanja do 26. septembra 2021. Zatem bodo strokovnjaki blagovne znamke Dormeo® izbrali kandidata, ki je »dober spalec«, ima ustaljen spalni ritem, ni dovzeten za motnje v prostoru spanja in se zna za spanje ustrezno pripraviti.

Izbrani Dormeo® spalec bo svoje delo na nenavadnem delovnem mestu opravil 7. oktobra 2021, njegov podvig pa bomo, vključno z vsebinskimi pripravami, lahko spremljali tudi ostali.