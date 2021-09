O Narodnem domu, ki še ni slovenski in o zgodovinski »slovenski« gostilnici Pepi S’ciavo

Trst, 13. september 2021 – Minuli petek, 10. septembra, smo skočili v Trst. Rekli boste, in kaj? No, samo zato, da smo preverili ali se kaj premika povezano s slovenskim Narodnim domom. Žal za Narodni dom moramo zapisati, da ta, vsaj sodeč po videnem, tako znotraj kot zunaj še ni slovenski. Namreč, že od zunaj je jasno vidno, da je slovenski Narodni dom še vedno trdno v italijanskih rokah. Torej, se bo v Ljubljani spet treba podvizati, da “pozabljive” Italijane predramimo, da nam vrnejo to, kar so si nezakonito prilastili – pred tem uničili.

Obiskali pa smo tudi, nekoliko manj pomemben objekt, in sicer zanimivo zgodovinsko »slovensko« gostilnico, ki je bila ustanovljena davnega leta 1897, torej 23 let pred tem, ko so pristojni v Trstu gledali stran, ko so hujskaške in že zelo fašistično nastrojene italijanske skupine mirno uničevale v Trstu slovensko premoženje in tudi Narodni dom.









In zakaj je gostilnica pomembna? Zato, ker gre za gostilnico, ki je bila v lasti znamenite slovenske družine Josipa Pepija Tomažiča.

In ta gostilnica, ki se nahaja na »Piazza della Borsa« torej na enem od osrednjih trgov v Trstu in je takšna še danes, kot je bila nekoč, ko je bila Pepijeva (no, nekaj sprememb je zagotovo doživela).

No, vrnimo se v gostilnico pri Pepiju!

Najprej o imenu lokala! Lokal so domačini imenovali z vzdevkom – Pepi S’ciavo, ki izvira iz besede schiavo, kar v italijanskem jeziku pomeni suženj. To žaljivo poimenovanje, ki ni prijazno, ravno nasprotno, je pa povezan tudi z navado Tržačanov, ki so nekoč dajali vzdevke nekaterim lastnikom lokalov, kar je bila tradicija, ki je potonila v pozabo v šestdesetih letih. Seveda takrat, ko so v Trstu začeli prevladovati prišleki Italijani, je tradicija vzdevkov poniknila v pozabo. Logično….?!



Pa poglejmo še v Pepijevo kuhinjo. Kuhinja »Buffet da Pepi«, tako se danes uradno gostilnica imenuje (danes ni več v slovenskih rokah – Že dolgo ne!) ima svoje korenine v avstro-ogrski tradiciji, ki pa je, kot že rečeno, ostala skoraj nedotaknjena do danes, in sicer z uporabo prvotne tehnike kuhanja svinjine v kotlu in lokalne variante kuhanega mesa v juhi.

No, in tudi mi smo pokusil te zanimive jedi, in sicer mešano kuhano meso, ki je skupek zanimivih okusov različnega kuhanega mesa, ki postane kot skupek preprostih mesnih izdelkov, skupaj z dodatki res zanimiva kulinarično izkušnja (to, ki jo boste videli na mizi, nam je denarnico spraznila natančno za 50 evrov.













No, velja dodati, da so nekoč to »močno« malico namenjali pristaniškim delavcem (predvsem slovenskim), ki so rabili »krepko podlago«. Zdaj pa to enostavno in zanimivo kulinarično izkušnjo trenutni lastnik, ki je spoštljiv do svojega slovenskega predhodnike, to velja izpostaviti, ponujajo domačim »kravatarjem« in turistom. Tistim, ki se mudi pa pri Pepiju, pripravijo tudi hiter in okusen sendvič z nadevom različnih zvrsti svinskega mesta, vse pa je začinjeno in odišavljeno z gorčico in hrenom (gre sveže nariban hren). Domačini pa praviloma obilni sendvič poplaknejo z deci rdečega ali belega vina ali pivom.



In kje se Pepi v Trstu nahaja? Našli ga boste v samem središču mesta, in sicer na ulici Via Cassa di Risparmio 3, to je tam, kjer je kar nekaj zanimivih tržaških trgov.

Lahko bi temu kratkemu prispevku ob obisku Trsta, ob obisku »naše« preteklosti, dodali nekaj pikrih na račun Narodnega doma in tudi opisali tragedijo družine Pepija Tomažiča. A smo se tokrat odločili, da bomo načelno pozitivni. Tudi zato, ker smo v Narodnem domu bili spoštljivo sprejeti. Kar velja tudi za sedanjega lastnika Buffet da Pepi v Trstu (Buffet Da Pepi Trieste), ki ima še danes spoštljiv odnos do prvotnega lastnika. To je razlog, da smo Trst zapustili s pozitivnim miselnim vzorcem in ne z namenom, da bi mrcvarili zgodovino »našega« mesta! Mesta, ki je nekoč imelo več Slovencev, kot jih je premogla takratna Ljubljana./Pripravila: Alenka T. Seme in J. Temlin/Foto: Janez Temlin/Ljubljanske novice