Ljubljana, 19. september 2021 – Zlati abonma v sezoni 2021/22 bo 25. septembra odprl koncert Mlade nemške filharmonije, ki svojo jesensko turnejo začenja prav z nastopom v Ljubljani. Mladi glasbeniki prinašajo izviren koncertni program. Vodilna načela, ki oblikujejo letošnjo turnejo »orkestra prihodnosti«, so: otresti se glasbenih konvencij, prebiti meje glasbenih žanrov in nenehno širiti svoja obzorja.

Koncert bo odprla skladba Three Hundred and Twenty, ki krstne izvedbe leta 2020 ni doživela na koncertnem odru, temveč na modni pisti, kjer sta zbor in orkester v živo spremljala novo modno kolekcijo Luisa Vuittona.

Sledil bo Klavirski koncert št. 22, elegantno delo, polno umetelnih in zapletenih solističnih pasusov enega največjih glasbenih svobodnjakov svojega časa Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Zazvenela bo tudi skladba 8-Bit Noir kanadske skladateljice Nicole Lizée, ki je navdih za pisanje dobila v nadrealističnih televizijskih serijah, kot je Black Mirror.

Večer pa bo zaokrožila Četrta simfonija Roberta Schumanna, pri pisanju katere se skladatelj ni želel več uklanjati ustaljenim okvirom glasbenega žanra in je delo sprva želel poimenovati kar »simfonična fantazija«.

Mlada nemška filharmonija združuje najboljše študente nemško govorečih konservatorijev, starih med 18 in 28 let, ki se s srcem in dušo predajajo glasbi ter želijo ustvariti vizijo za prihodnost. Zavezani so najvišjim umetniškim merilom, za svoj bienalni festival FREISPIEL razvijajo eksperimentalne formate ter redno gostujejo v najvidnejših koncertnih dvoranah Evrope in sveta. Od leta 2014 je orkestrov glavni dirigent in umetniški svetovalec Jonathan Nott. Poudarek na sodobni glasbi je v orkestrov DNK zapisan že od ustanovitve leta 1974.

Prejemnikom nagrade zavezanost kulturi 2020 se bo v vlogi solista pridružil matematični genij zavidljive skladateljske in pianistične poti, Kit Armstrong, ki si je svoje umetniško okolje ustvaril kar v nekdanji cerkvi Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus v severnofrancoskem mestu Hirson. Mladi pianist je v Zlatem abonmaju že nastopil, in sicer leta 2014, ko je kot solist s Filharmoničnim orkestrom iz Strasbourga pod taktirko Marka Letonje izvedel Chopinov prvi klavirski koncert.

Mlado nemško filharmonijo na turneji spremlja André de Ridder, ki med današnjimi dirigenti uživa edinstven položaj. S slogovno vsestranskostjo, od baroka do sodobne glasbe, ter s številnimi projekti in sodelovanji je iskan gost prizorišč, kot so BBC Proms, holandski, sydneyjski in manchestrski mednarodni festival, ter orkestrov, kot so Newyorški filharmoniki in Filharmonični orkester iz Hongkonga, Simfonični orkester Finskega radia, Simfonični orkester BBC, Nacionalni španski orkester, Ensemble Intercontemporain in Kraljevi orkester Concertgebouw.

Program – Mlada nemška filharmonija – jesenska turneja 2021

25. 9. 2021 / 20.00 Ljubljana, Cankarjev dom

27. 9. 2021 / 20.00 Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

28. 9. 2021 / 20.00 Frankfurt, Alte Oper

29. 9. 2021 / 20.00 Köln, Philharmonie

30. 9. 2021 / 20.00 Friedrichshafen, Graf-Zeppelin-Haus

1. 10. 2021 / 19.30 Aschaffenburg, Stadthalle