Danes Evropska noč raziskovalcev vseslovenski dogodek »Noč ima svojo moč«

Ljubljana, 24. september 2021 – Ste vedoželjni? Je vaša radovednost brez meja? Radi eksperimentirate? Vas zanima kaj vse počnejo znanstveniki? Bi radi vedeli in videli kaj se dogaja v raziskovalnih ustanovah? Če ste na omenjena vprašanja odgovorili z da potem pridružite na vseslovenskemu projektu ‘Noč ima svojo moč’, ki bo potekal o okviru letošnje Evropske noči raziskovalcev ta petek, 24. septembra 202, in sicer na Prešernovem trgu v Ljubljani ter v številnih drugih mestih po vsej Slovenij in tudi na spletu.

Iskrice vedoželjnosti in radovednosti bodo netili z dogodivščinami, eksperimentiranjem, klepeti z raziskovalci, ogledi raziskovalnih ustanov, predavanji, pa razstavami in še več!

Na že tradicionalno Evropska noč raziskovalcev se po Evropi za en dan v letu na široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi širši javnosti predstavile poklic in življenje znanstvenika. Dajte svoji radovednosti duška in se nam pridružite. Z vašo vedoželjnostjo bo imela NOČ še večjo MOČ, sporečejo iz Hiše eksperimentov, ki je nosilce organizacije te izjemno zanimive prireditve, kjer se znanstveniki na neposreden način povezujejo s ljubitelji znanosti. Dogodki so brezplačni! Vse podrobnosti o dogajanju najdete pa najdete na tej povezavi: https://www.nocmoc.eu/

Spodbuditi zanimanje za raziskovalno delo – Cilj projekta »Noč ima svojo moc« je znanost ter raziskovalke in raziskovalce približati širši javnosti, ob tem pa zlasti med mladimi spodbuditi zanimanje za raziskovalno delo.

Sodelujoči se bomo potrudili, da bodo vsi radovedneži dobili odgovore na vprašanja kot so kdo vse je lahko raziskovalec in kaj vse se skriva pod tem pojmom. Evropska noč raziskovalcev namreč poudarja prispevek raziskovalcev k napredku naše družbe tako, da na interaktiven in vključevalen način postavi na ogled njihova dela. Z najrazličnejšimi aktivnostmi bomo tako širšo javnost skušali osvestiti, kako pomembne so raziskave in znanstveno delovanje za vse nas ter za prihodnji razvoj človeštva.

Kdo vse sodeluje? – Pester program projekta “Noč ima svojo moč”; 2021 je skupaj sooblikoval konzorcij partnerjev, v okviru katerega sodelujejo Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Geološki zavod Slovenije in Tehniški muzej Slovenije ter še več kot 50 tretjih partnerjev in podpornikov projekta. Gre za skupek aktivnosti v okviru letošnje Evropske noči raziskovalcev, vseevropske akcije v okviru programa za raziskovanje in tehnološki razvoj – Obzorje 2020.

»Noč ima svojo moč«; letos v znamenju voda – Letošnji projekt »Noč ima svojo moč« smo pobudniki in organizatorji zagnali že junija in to s promocijsko kampanjo, ki je potekala kot vseslovenski projekt znanost za državljane. V okviru tega projekta smo prebivalce Slovenije povabili, naj nam pomagajo spremljati kakovost voda povsod tam, kjer se ljudje kopajo v naravi izven uradnih območij. Tako smo s pomočjo državljanov po vsej Sloveniji izvedli enak eksperiment in preverjali kako kakovostne so vode, v katerih se kopamo, kadar se ne kopamo na urejenih kopalnih območjih. Vsi zainteresirani državljani so prejeli delovni zvezek in komplet pripomočkov za presejalne meritve nekaterih fizikalnih, kemičnih in bioloških parametrov za opredelitev kakovosti vode.

Projekt je bil več kot uspešen, pridružilo se mu je več kot 2100 ljudi, raziskovalne komplete pa smo poslali v več kot 300 slovenskih krajev. Podatki, ki so jih oz. nam jih še bodo posredovali v projekt vključeni državljani, bodo pomagali k boljši preglednosti neuradnih kopališč in opozorili na dodatno potrebo meritev s strani za to pristojnih strokovnih služb.

Častno pokroviteljstvo predsednika Boruta Pahorja – Aktivnosti v okviru projekta »Noč ima svojo moč« tudi letos, tako kot že v preteklih letih, potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja./LN