O koncertu in odprtju razstave v poklon znamenitega Ipavca v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru

Maribor, 24. september 2021 – Ipavci so slovenska rodbina, ki izhaja iz Bele krajine, od koder prihaja njen prvi vidnejši predstavnik, Jurij Ipavec. Ipavci so bili po izobrazbi zdravniki, po srcu pa glasbeniki oz. skladatelji. Večina predstavnikov tega rodu se je šolala v Gradcu, nekateri pa tudi na Dunaju, torej v kulturnih mestih Evrope. Pomembno za kulturo je to, da rodbina Ipavcev predstavlja pomemben dejavnik v razvoju slovenske kulture v času avstro-ogrske oblasti.

V letu 2021 se spominjamo 100. obletnice smrti skladatelja in zdravnika dr. Josipa Ipavca (21. 12. 1873–8. 2. 1921), ki je za slovensko glasbeno zgodovino ustvaril veliko pomembnih del. Med njimi posebej izstopata prvi slovenski balet Možiček in najobsežnejše delo opereta Princesa Vrtoglavka, sicer pa glavnino njegovega ustvarjanja predstavljajo samospevi in orgelske skladbe.

Ipavcem, s poudarkom na Josipu Ipavcu, v njegovo čast, je bil minuli petek, 17. septembra, v zanimivem ambientu rožnega vrta v Botaničnega vrta Univerze v Mariboru pripravljen zanimiv koncert v izvedbi vrhunskih, mednarodno priznanih glasbenic pod okriljem Zgodovinskega arhiva Celje in Ruskega centra znanosti in kulture, kot podpornika tega zanimivega in enkratnega koncertnega dogodka. Glasbenega doživetja med vrtnicami – Ipavec in Čajkovski – dveh slovanskih romantikov so pripravile umetnice Zoya Petrova, sopranistka in skladateljica, solistka Bratislavske državne opere, dobitnica več nagrad na mednarodnih in državnih tekmovanjih, Marina Igritskaya, sopranistka operna solistka, dobitnica nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih, prejemnica posebne nagrade žirije na ruskem državnem tekmovanju samospeva “Kraljična samospeva”.













In seveda tudi z nastopom, zdaj vse bolj znanih umetnic slovenski javnosti, Inge Ulokine, violinistke in pedagoginje, koncertne mojstrice Ljubljanskega godalnega ansambla in Zagrebškega komornega orkestra ter pianistke in muzikologinje Olge Ulokine, profesorice na Umetniški gimnaziji Velenje in na Glasbenem ateljeju Tartini v Ljubljani, ki je posebej za ta koncert priredila nekatera dela Josipa Ipavca.

Velja poudariti, da slovenska kulturna in glasbena javnost leto 2021 obeležuje kot leto Josipa Ipavca. Kot omenjeno v uvodu je zanimiva tudi življenjska zgodba širše družine Josipa Ipavca, ki mu nekateri viri pravijo tudi ‘slovenski Mozart’. Podrobneje je družina Ipavcev predstavljena na razstavi “To je krasna “obitelj”, ti Ipavci”, ki trenutno gostuje v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru.

Če se osredotočimo na skladatelja Josipa Ipavca, vsekakor gre za pomembnega in zelo izrazitega predstavnika pozne romantike, ki je svoj navdih črpal med drugim pri velikih pesnikih romantizma. Prav tako pa tudi veliki ruski skladatelj Peter Iljič Čajkovski, katerega obletnico smo obeležili v 2020, bil »spremljevalec« poklona Ipavcu, saj gre za dva izjemna dva slovanska romantika. Namreč, samospevi na pesmi Goethe-ja sta skupna točka objem romantikom in iztočnica za mnogotera dela obeh skladateljev.

Uvod v omenjeno glasbeno doživetje, minuli petek, je bil del predstavitvene razstave o družini Ipavec in zgodbe o nastanku Botaničnega vrta Univerze v Mariboru. O tem pa so zbranim polkovnikom Ipavcev spregovorili avtor razstave dr. Aleksander Žižek, direktor, direktor Zgodovinskega arhiva Celje dr. Borut Batagelj, direktorica Ipavčevega kulturnega centra Tatjana Oset ter prof. in pomočnik direktorja Ruskega doma Aleksander A. Stepanov.

Vsi, ki so tam bili na tej prireditvi, so bili deležni čarobnih zvokov glasbe izpod peresa Ipavca in Čajkovskega, v izvedbi prej omenjeni priznanih glasbenic, s pogledom na več kot sto let stara drevesa orjaških sekvoj, ki poznajo zgodbo družine Ipavec, po kateri se del Pivole imenuje Ipavčevo.

Velja dodati še, da je na dogodku bil prisoten tudi vnuk Josipa Ipavca, gospod Božidar Ipavic, ki je po koncertnem druženju spregovoril o osebnem pogledu o slavni družini Ipavcev. Da, bili so znameniti!/LN/Foto/LN in IU/