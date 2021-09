CD sporoča – Mala mestna muzika vabi na glasbeni sprehod po obrobju Slovenije

Ljubljana, 25. septembra 2021 – Glasbeni sprehod po obrobju Slovenije, kot ga še nismo spoznali. Izurjen manjši orkester, na čelu katerega sta pevca Brina Vogelnik in Metod Banko, pretkano povezuje besedila z novo glasbo, ki deluje lirično, baladno, nekoliko groteskno in predvsem nostalgično. Vse to boste deležni v okviru abonma Glasbe sveta, ki bo na sporedu 2. oktober 2021 z naslovom Mala mestna muzika.

MMM lahko nedvomno štejemo med najboljše slovenske glasbene stvaritve zadnjih let. No, in to je ansambel: Brina Vogelnik, Metod Banko, glas; Jelena Ždrale, violina; Andrej Zupan, klarinet; Tanja Pirc, mandolina; Tina Pančur, čembalo; Brane Matošec Bizjak, kitara; Tomaž Guček, harmonika; Nino de Gleria, kontrabas; Rudi Pančur, klavir

Projekt Žalostinke zasedbe Male mestne muzike (MMM) sestavljajo balade z nekakšno ljudsko skoraj temačno tematiko. V njih se dostikrat pojavlja Ciganica, kot magična oseba pa Kovrani – vrane, ki predstavljajo smrt. Skozi pesmi teče Mura, ki vse povezuje v nekakšno celoto.

Ostali glasbeniki so sami prekajeni mački, izjemna Jelena Ždrale na violini, Tanja Pirc, prva mandolina mandolinskega orkestra in Tina Pančur na čembalu, če izpostavimo nežni del ansambla. Sledijo jim Tomaž Guček na harmoniki, Zoran Mosič na klarinetu, Brane Matošec na kitari Vladimir Janež na bobnih, Nino de Gleria na kontrabasu in ne nazadnje sam avtor pesmi, Rudi Pančur na klavirju. Barvita in polna zasedba in prav vsak inštrument najde v glasbi svoj prostor, ti se prelivajo drug skozi drugega in tkujejo cesto za zvonka glasova Brine in Metoda.

Prireditev je s 13. februarja prestavljena na 2. oktober 2021. Že kupljene vstopnice veljajo za novi termin. Linhartova dvorana, 12, 15, 18, 10* EUR.

Nakup vstopnic: www.cd-cc.si in uro pred predstavo v Informacijskem središču CD v podhodu Maxija

Skladno s spremembami Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom se lahko od 15. 5. 2021 javnih kulturnih prireditev udeležijo le osebe s potrdilom o negativnem testu, cepljenju ali prebolelem covidu 19. Spoštovanje pogoja PCT je v odgovornosti obiskovalca, ki se udeleži javne kulturne prireditve.

Dokazila niso potrebna za mlajše od 18 let, ki se prireditve udeležijo z ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki.

V dvoranah je na voljo toliko sedežev, kot je ob dogodku dovoljeno skladno z odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom ter ob upoštevanju navodil in priporočil NIJZ.