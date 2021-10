Sedem slovenskih destinacij na seznamu Top 100 Destination Sustainability Stories

Ljubljana, 5. oktobra 2021 – Kot je objavila Slovenska turistična organizacija (STO) se je sedem slovenskih destinacij uvrstilo na seznam Top 100 Destination Sustainability Stories, ki na podlagi uspešnih zgodb razvoja odgovornega turizma izpostavlja najbolj trajnostne destinacije na svetu. Seznam je bil razkrit v okviru spletne konference Global Green Destinations Days, na kateri bo Slovenska turistična organizacija (STO) jutri povezovala strokovni panel o zmanjševanju vpliva turizma na naš planet.

Konferenca Global Green Destinations Days , ki letos poteka med 4. in 7. oktobrom, že šesto leto zapored združuje vodilne mednarodne strokovnjake s področja trajnostnega turizma, destinacijske in nacionalne turistične organizacije ter omogoča platformo za izmenjavo mnenj, primerov dobrih praks in novih inovativnih orodij za bolj vzdržno upravljanje destinacij.



Poleg predavanj, delavnic in pogovorov z uglednimi strokovnjaki s tega področja so v okviru konference danes, 5. oktobra, že tradicionalno podelili priznanja destinacijam, ki so se uvrstile na seznam Top 100 Destination Sustainability Stories z dobrimi praksami odgovornega razvoja turizma. Med kandidatkami za uvrstitev na seznam je bilo tudi deset slovenskih destinacij, s prijavami in dobrimi primeri uvajanja trajnostnih praks pa so bili uspešni Bohinj s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, Logarska dolina – Solčavsko s prizadevanjem za krajše nabavne verige in promocijo lokalne hrane, Rogla-Pohorje s strateškim vodenjem združene destinacije štirih občin, Ljubljana s projektom združevanja kulinarike in kulture KulKul trenutek, Miren Kras s projektom promocije kulinarične dediščine špargljev, dolina Soče za uspešno zastavljeno strategijo okrevanja turizma po epidemiji Covid-19 in Ajdovščina s spletno tržnico lokalnih proizvodov »Tržnica na borjaču«. Destinacije, ki so bile uvrščene na seznam, s svojim delom in opisanimi pristopi ustvarjajo kvalitetno okolje za lokalne prebivalce in hkrati atraktivno izkušnjo za obiskovalce. Njihove zgodbe, ki so jih opisali ob prijavi, lahko služijo kot navdih drugim destinacijam, organizacija Green Destinations pa jih z izborom Top 100 že vse od leta 2014 s ponosom promovira v mednarodnem turističnem prostoru. V komisiji za izbor nagrajencev so bili v letošnjem letu organizacije Green Destinations, QualityCoast, Travelife, ITB Berlin, Asian Ecotourism Network, Ecotourism Australia, Global Ecotourism Network, Sustainable First in GLP Films.



Vsi letošnji nagrajenci so bili objavljeni danes na spletni strani Green Destinations.



Mednarodna konferenca Global Green Destinations Days 2021 bo tokrat obarvana tudi slovensko, saj bo STO moderirala tretji dan spletne konference v sredo, 6. oktobra, ki bo posvečen zmanjševanju vpliva turizma na planet. S tem bo Slovenija poleg drugih treh destinacij gostiteljic (mesta Atene, Azorov in japonskega mesta Niseko) v mednarodni skupnosti ponovno izpostavljena kot ena vodilnih destinacij na področju razvoja odgovornega turizma. STO bo v osrednjem predavanju dneva izpostavila prizadevanja za nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma z orodji, ki bodo prispevala k zmanjševanju vpliva turizma na okolje; med prvimi bo projekt za zmanjšanje količine plastike za enkratno uporabo v turistični dejavnosti, ki bo zaživel v prihodnjih tednih./LN/STO