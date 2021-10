17 slovenskih podjetij na sejmu Anuga

Ljubljana, 9. oktober 2021 – Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na nemškem mednarodnem sejmu ANUGA, ki bo potekal od danes, med 9. in 13. oktobrom 2021 v Kölnu. Na najpomembnejšem sejmu s področja prehrambne industrije v Evropi bo svoje izdelke predstavljalo 17 slovenskih podjetij. Letos bo sejem potekal v hibridni obliki.

Sejem ANUGA se odvija vsako drugo leto in je namenjen predstavitvi izdelkov s področja prehrambne industrije. Tako se na sejmu predstavljajo bio prehrambni izdelki (organic), sveži in ohlajeni prehrambni izdelki, meso, zmrznjena hrana, mlečni izdelki, pekarski izdelki, kruh in pecivo, vroči napitki, pijače, zdrava prehrana in ketering. V letu 2019 se je na sejmu predstavilo 7.405 razstavljavcev iz 107 držav, obiskalo pa ga je več kot 165.000 obiskovalcev. Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.anuga.com

Na razstavnem prostoru v skupni velikosti 263 m², ki ga na sejmu zagotavlja SPIRIT Slovenija, bo svoje storitve in izdelke predstavljalo 17 slovenskih podjetij, ki so se odzvala na povabilo agencije k udeležbi na tem sejmu, in sicer Bimed, d. o. o., Conditus, d. o. o., Delamaris, d. o. o., Ekolife Natura, d. o. o., INDY & PIPPA d. o. o., INO; d. o. o., Jeruzalem SAT d. o. o., Kras, d. o. o., Mlin Katič, mlinarstvo in trgovina, d. o. o., Nimrod, d. o. o., Organa, d. o. o., Pekarna Pečjak, d. o. o., Proslad, do. o. o., Smodin, d. o. o., Stork, d. o. o., Tovarna olja GEA, d. o. o. in Viny Greta, d. o. o. Skupinska predstavitev slovenskih podjetij je umeščena v več vsebinskih segmentov sejma, in sicer ANUGA Fine Food, ANUGA Culinary Concepts, ANUGA Meat, ANUGA Frozen in ANUGA Drinks).

Kar nekaj udeleženih podjetij se je sejma pod okriljem agencije udeležilo že večkrat. Ti med prednostmi skupinskega nastopa poudarjajo predvsem nižje stroške samega nastopa, boljšo izpostavljenost razstavnega prostora in s tem večjo opaznost med obiskovalci ter sinergijo med slovenskimi razstavljavci. Sicer pa udeleženci pričakujejo, da bo sejemski dogodek izpolnil njihova pričakovanja in da ga bo kljub trenutnim razmeram obiskalo čim večje število poslovnih obiskovalcev, ki so bili v zadnjem časovnem obdobju zaradi razmer prikrajšani za udeležbo oziroma obisk tovrstnih dogodkov.

Do konca letošnjega leta bosta pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija izvedeni še dve skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva, in sicerna sejmu prehrambne industrije TUTTOFOOD v Milanu, ki bo od 22. do 26. oktobra 2021 in na mednarodnem navtičnem sejmu Metstrade v Amsterdamu, med 16. in 18. novembrom 2021.