Slovenija dobila še 18 novih someljejev – zdaj jih ima že več 1000

Koper, 26. oktober 2021 – Društvu Sommelier Slovenije je po dolgotrajnih pripravah minulo sredo, 20. oktobra, uspelo v Kopru po 20 letih ponovno organizirati tečaj za someljeje 1. stopnje. Zadnji tečaj je bil v slovenski Istri organiziran v letih 2000/2001. S predavanji za 46 udeležencev so začeli 3. marca 2020 v prostorih Vinakoper, kjer je potekala tudi letošnja podelitev, in sicer v restavraciji KOGO Vinakoper. Kot je povedal predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije Ivana Peršolja, so morali zaradi covida-19 tečaj po enem tednu prekiniti.

Po več poskusih so s tečajem nadaljevali 5. oktobra za približno polovico tečajnikov v dvorani »Restaurant San Simon« in ga zaradi omejitev ponovno prekinili. V nadaljevanju so predavanja iz teorije potekala »na daljavo«. V juniju 2021 so nadaljevali s praktičnim delom tečaja in ga le dokončali v sredini julija v Vinakoper. Tako je v 74 urah bila v 19 lekcijah obravnavana tematika, ki je v skladu s programom Svetovnega sommelierskega združenja ASI iz področja vinogradništva, vinarstva, poznavanja slovenskih ter pomembnejših tujih vinorodnih dežel in vin, opisa in strežbe vin, bontona, zakonodaje, sokov, piva, žganih pijač, napitkov, mešanih pijač, kulturi in tradiciji pitja vina ter spoznavanja osnovnih usmeritev spajanja hrane in vina. Na izpitih, ki so s prekinitvami zaradi varnosti in omejitev trajali do 8. septembra 2021, je bilo potrebno opraviti pisni test z 71 vprašanji, pisno in praktično degustacijo z opisom ter pravilno postrežbo vina.

Od leta 1993 do danes je v Sloveniji tečaj prve stopnje uspešno zaključilo kar 1006 someljejev. Na šestih tečajih druge stopnje je bilo uspešnih 163 kandidatov, na treh tečajih tretje stopnje pa je bilo uspešnih 90.

V nagovoru pred svečano podelitvijo diplom, je predsednik društva Ivan Peršolja čestital novim someljejem za visok nivo prikazanega znanja. Večkratno spreminjanje pogojev in omejitev je terjalo veliko angažiranja, vztrajnosti, fleksibilnosti, strpnosti, sodelovanja in prilagajanja tako organizatorjev kot slušateljev, ki so jih vsi izzivi še dodatno motivirali. Zahvalil se je direktorju in sodelavcem v Vinakoper ter direktorici resorta San Simon za pomoč pri izvedbi tečaja in vinarjem, ki so prispevali vina za tečaj. Podpredsednik društva Davorin Škarabot je predstavil pomen našega članstva v svetovnem sommelierskem združenju ASI. Direktor Vinakoper Borut Fakin pa je poudaril pomembnost sommelierskega znanja za promocijo in prodajo vin.

Diplomo sommelier prve stopnje so prejeli: Klavdija Barut Polman, Mojca Bordon, Majda Dekleva, Mitja Dolenc, Ines Marie Flis Bordon, Damijan Jogan, Miralem Junuzović, Marija Kerkez, Karin Kontestabile, Andrej Koren, Ylenia Loredan, Dean Markežič, Branko Miklobušec, Mladen Orejaš, Jakob Pipan, Zdenko Polman, Suzana Rodica in Simon Vabič.

Opomba – Na fotografijah ni nekaterih dobitnikov diplom, ker so bili zadržani.





































Predstavniki Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije so še povedali, da bodo poskušali letos zaključiti še tečaja za preostale udeležence, in sicer v Ljubljani in Izoli. Razpisan pa je tudi nov tečaj za someljeje 1. stopnje in za someljeje 2. stopnje. Predvidevajo pa tudi več krajših tečajev »Uvod v kulturo vina« na različnih lokacijah.

In še vredno posebne omembe! Valentin Bufolin se bo udeležil evropskega prvenstva sommelierjev pod okriljem Svetovnega sommelierskega združenja ASI v mesecu novembru letos, ki bo potekalo na Cipru. Velja dodati, da je Valentin Valentin Bufolin sicer eden od najboljših sommelierjev v Sloveniji in podpredsednik društva Sommelier Slovenija.

Predstavniki Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije so tudi povedali, da bodo na različnih prireditvah bodo poskušali izvesti še nekaj strokovnih delavnic, kar pa je seveda odvisno od možnosti v zvezi z omejitvami zaradi virusa COVID -19./LN/Foto: Janez Temlin/