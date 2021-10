Vredno je vedeti! Ocenjevanje sadnih čajev – jagod le za vzorec ali pa ponekod je dodana le aroma jagode

Ljubljana, 27. oktober 2021 – Mednarodni institut za potrošniške raziskave (MIPOR), ki mu je vlada Republike Slovenije podelila koncesijo za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, je pripravil primerjalno ocenjevanje sadnih čajev.

No, in kaj so ugotovili ob primerjavi ocenjevanja sadnih čajev? – Čaj je brezalkoholna pijača, ki se uživa v vseh letnih časih, največ pa prav v času zimskih mesecev. V slovenščini se beseda čaj uporablja za katerikoli poparek čajevca, zelišč ali sadja. Za čaj iz listov čajevca se uporablja izraz pravi čaj, za ostale pa ustrezno zeliščni ali sadni čaj. Na MIPORju so tokrat vzeli pod drobnogled vrečke sadnega čaja. Pod drobnogled so vzeli enajst jagodnih čajev (osem v kombinaciji z okusom vanilije). Dva izdelka sta za skupno oceno dobila oceno povprečno, osem pomanjkljivo in eden nezadovoljivo.

Jagodnega čaja z visokim deležem jagod v trgovinah ne boste našli, zato naj vas slike na prednji strani ne zavedejo. Namreč, prave informacije o deležih posameznega sadja boste dobili na zadnji strani embalaže, med sestavinami.

Poznamo torej več vrst čajev, na prodajnih policah pa pogosto najdemo aromatizirane čaje, pripravljene iz pravega čaja ali mešanice pravega, zeliščnega ali sadnega čaja, ki so mu dodane različne arome in se mora označiti kot »aromatiziran čaj«. Sem spadajo čaji z gozdnimi sadeži, jagodni čaji, brusnični čaji …

Sadni čaj je narejen iz posušenega sadja, kjer se z različnimi postopki (poparjenje, prevretje in namakanje) dobi čajni napitek. Vsi čaji v primerjalnem ocenjevanju so aromatizirani sadni čaji, vsebujejo pa različno sadje in so aromatizirani z različnimi aromami, ki ponazarjajo okus in vonj deklariranega sadeža.

Malo jagod, veliko hibiskusa – Skoraj vse izbrane čaje na prednji strani embalaže krasijo mamljive slike jagod (ponekod tudi vanilije). Podrobnejši pogled na seznam sestavin nam razkrije, da slika ne zagotavlja visoke vsebnosti jagod v izdelkih, saj je v jagodnih čajih precej več drugega sadja, samih jagod pa zelo malo. V največjem deležu prevladujejo cvetovi hibiskusa, jabolka in šipek. Kjer je na voljo ta podatek, se delež jagod giblje med 0,1 in tremi odstotki. Za marsikoga je presenetljivo tudi dejstvo, da nekateri jagodni čaji vsebujejo le aromo jagode.

Ker je jagod v izdelkih zelo malo, je pri oceni predstavitve večina izdelkov dobila oceno pomanjkljivo.

Vsi izdelki z aromami – V primerjavi s pregledom sadnih čajev z gozdnimi sadeži (iz let 2016 in 2018) med letos pregledanimi jagodnimi čaji nismo našli nobenega z aditivi. Smo pa pri vseh med sestavinami našli arome. Pri petih izdelkih nismo našli podatkov za katero aromo gre, zato so ti izdelki pri oceni aditivov in arom dobili oceno nezadovoljivo.

So čajne vrečke škodljive? – Čajne vrečke so večinoma sestavljene iz predelanih čajnih listov in filtrirnega papirja, ki je izdelan iz abake (listna skorja filipinskih banan), dodana je tudi plastika, najlon in polietilen tereftalat. Več študij je pokazalo problem prisotnosti plastike v čajnih vrečkah, saj se pri temperaturi 95 °C izločajo njeni deli, tako v molekularni obliki kot tudi kot mikroplastika. Sestava vrečk z eno izjemo ni opisana, komunalna podjetja pa potrošnikom priporočajo, da jih odlagajo med bio odpadke.

In še nasvet:

Če želite jagodni čaj, si ga lahko naredite sami doma – pokuhate (zamrznjene) jagode ter mu dodate poljubno sadje in začimbe (npr. cimet). Sladkanje čajev naj bo zmerno, še bolje pa bo, če se mu poskušate izogniti. Bolj trajnostna izbira je lahko nakup v čajnicah ali na rinfuzo, kjer lahko kupite čaj s svojo embalažo. V čajnicah je ponudba pestra, a bodite pozorni na sestavine, saj je delež jagod v večini primerov podoben čajem iz trgovin, poleg tega nekateri čaji v čajnicah vsebujejo aditiv (sredstvo za uravnavanje kislosti – citronsko kislino).

Rezultati raziskave so v celoti dostopni na tem spletnem naslovu – ATIVNA POVEZAVA Velja dodati, da javno službo izvajanja primerjalnega ocenjevanja blaga in storitev sofinancira Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo./LN/Fotografije so le ponazoritvene/