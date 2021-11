V Avstriji stopila v veljavo nova pravila za necepljene

Dunaj/Ljubljana, 15. november 2021 – Naši severni sosedi Avstrijci so današnji dan, 15 november, dočakali s dodatnimi ukrepi kako zaustaviti širjenja virusa. Ta od danes velja zaprtje za vse tiste, ki niso cepljeni. Zanje to pomeni, da bodo svoje bivališče lahko zapustili le, da opravijo nujne opravke, in sicer obisk pri zdravniku in odhod na delo ali v šolo in seveda v trgovino (obvezna maska FFP2) z prehrambnimi in drugimi za življenje nujnimi potrebščinami.

Odločitev o zaprtju bo sprva veljala 10 dni, glede na to, da je v Avstriji cepljenih 65 odstotkov prebivalstva bo ta vladni ukrep moralo upoštevati približno dva milijona ljudi.

Velja dodati, da omejitve, ki so ob najstrožjih ukrepih v pandemiji covida ob prejšnjih zaostritvah veljale za vse, bodo zdaj torej veljale le za tiste, ki niso cepljeni proti koronavirusni bolezni, pa tudi za tiste, ki v zadnjih 180 dneh niso preboleli covida. No, vsa ostala pravila, povezana z dokazovanji, ob vstopu v lokale pa veljajo tudi za tiste, ki izpolnjujejo PC, kar velja tudi za nošenje mask FPP2.

Kot je včeraj pojasnil kancler Alexander Schallenberg, je vlada odločitev sprejela, da bi zaustavila naraščanje števila okužb in povečala nizko precepljenost, ki ga je, kot že zapisano, v Avstriji opravilo v celoti 65 odstotkov prebivalcev.

To pomeni: od danes, 15. novembra, lahko svoje prebivališče v Avstriji (velja tudi za tuje naše državljane) zapustite samo s potrdilom o cepljenju ali potrdilom o cepljenju na mobilnem telefonu. Če se necepljena oseba zaloti pri nezakonitem zadrževanju v javnem prostoru, jo policija prijavi zdravstvenemu organu. To določa višino kazni. Obstaja nevarnost globe do 1450 evrov.

Če pa med pregledom takoj priznate, da niste upoštevali pravila 2-G, vas čaka le globa do 500 evrov. Le tisti, ki nočejo in ne sodelujejo s pristojnim organom, na primer zato, ker ne sprejemajo pravila 2G se lahko kaznujejo z že prej omenjeno globo do 1450 evrov. Kdor pa ne predložiti dokazila o identiteti, ali tega ne želi storiti, lahko policija odpelje na policijsko postajo in tam zadrži do ugotovitve identitete.

Prav je vedeti tudi, kako je s potovanjem slovenskih državljanov v Avstrijo – DOSTOP DO PRAVIL./J. T. /Foto: le ponazoritvene/