Covid-19: V Avstriji, Hrvaški in Italiji protesti; Kluge opozarja pred hitrimi odločitvami  

Dunaj/Zagreb/Rim/, 21. november 2021 – Direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge opozarja pred hitrimi odločitvami, da se ukrepa proti virusu z obveznim cepljenjem, a ob tem istočasno dodaja, bo covid-19 terjal v Evropi življenja pol milijona covidnih bolnikov, če države ne bodo hitro ukrepale.

Po mnenju Klugeja je za zajezitev virusa ključno cepljenje, a bi kot pravi, precej pomagala dosledna nošnja mask, higienski ukrepi in predvsem dosledno upoštevanje dogovorjenih ukrepov za omejitev širjenja virusa. Ob tem Hans Kluge pravi, da bodo za zajezitev virusa omogočila tudi nova zdravila proti covidu-19.

Ob tem pa so vlade v državah, ki jih navajamo v naslovu, kljub Klugejevim ne prav dorečenim pozivom in rešitvam, pred težko odločitvijo, kako zaustaviti vse bolj velik četrti val covida-19, ki terja vse več življenj, zaradi števila obolelih ljudi s covidom njihovi zdravstveni sistemi pa so pred razsulom (tudi slovenski).

Avstrija – Potem, ko je avstrijska vlada odločila pripraviti zakonodajo o obveznem cepljenju (njegovo uveljavitev načrtuje s 1. februarjem) ter sprejela sklep o strogi zaustaviti življenje v državi, in sicer od jutri, 22. novembra (praviloma naj bi zapora, brez posebej dovoljenih omejenih izhodov trajala) do 12. decembra, so včeraj nasprotniki vladne odločitve (ukrepi upoštevajo za kršilce drastične kazni – od 500 do 1.460 evrov) odšli na ulice Dunaja, kjer so izrazili svoje nestrpneje s predvidenimi vladnimi ukrepi in namero zakonske uveljavitve obveznega cepljena vseh državljanov.

Kot poročajo avstrijski mediji, naj bi se protestov proti vladnim odločitvam, predvsem obveznemu cepljenju, v avstrijski prestolnici udeležilo 40.000 ljudi (policijski podatki).

Kancler Alexander Schallenberg pravi: “Razumem, da ljudje izražajo svoje nezadovoljstvo in zavedam se, da je ozračje zelo napeto. Med večino, ki je vse naredila prav, cepljena, a to smo morali storiti, in sicer zaradi tistih, ki kažejo pomanjkanje solidarnosti”.

V Avstriji so petek zabeležili 15.297 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 2.881 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 524 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covida-19 umrlo 11.993 oseb.

Hrvaška – Pri južnih sosedih (ki redno spremljajo stanje v Sloveniji in sporočajo v kakšnih težavah, smo) pa se je včeraj zaradi uveljavitve ukrepov, ki jih za zajezitev širjenja virusa uvaja vlada, v Zagrebu odvijal protestni shod, ki se ga naj bi udeležilo okoli 15.000 protestnikov. Ti so na ulicah izrazili svoje nestrinjanje z uveljavitvijo covidnih potrdil (podobno, kot imamo to urejeno pri nas) in cepljenju, ki je tudi pri njih v velikem zaostanku, da Hrvaška lahko zaustavili virus.

Doslej je na Hrvaškem covid-19 zahteval 10.243 življenj (66 oseb je umrlo zadnji dan – skoraj vsak dan je mrtvih zelo veliko). Na novo okuženih je bilo samo v petek okuženo 5.614 ljudi. V hrvaških bolnišnicah pa se zdravi 2.542 oseb od tega jih 320 potrebuje intenzivno nego.

Italija – Tudi v sosednji Italiji so se nasprotniki protikoronskih ukrepov podali na ulice. Kot poročajo italijanski mediji, so se protestniki zbirali v glavnem mestu Rimu, kjer se jih je zbralo več tisoč. Protesti so potekali tudi v drugih italijanskih mesti. Protestniki pa so zahtevali odpravo pogoja PCT, ki ga v Italiji uveljavljajo zelo dosledno, nasprotujejo pa tudi potrdilu, ki so ga Italijani uvedli za prihod na delovno mesto.

V Italiji do petka zabeležili 11.555 novih okužb s koronavirusom, umrlo je 49 ljudi. Na intenzivni negi se zdravi 512 covidnih bolnikov.

Glede na to, da je slovenski javnosti še vedno bolj bliže Balkan, kot Evropa in svet, dodamo še podatke (za petek, 19. 11. 2021) števila okuženih in mrtvih za covid-19, in sicer naslednje države:

– Hrvaška: okuženih 6.614; mrtvih 66

– Bosna in Hercegovina: okuženih 629; mrtvih 19

– Srbija: okuženih 2.648; mrtvih 51

– Črna Gora: okuženih 336; mrtva 2

– Severna Makedonija: okuženih 449; mrtvih 12

– Romunija: okuženih 2.697; mrtvih 214

– Bolgarija: okuženih 2.737; mrtvih 139

Sodeč po tem, kakšno je stanje po Evropi in svetu, se velja vprašati, s kašnimi ukrepi bi nasprotniki, doslednega upoštevanja pravil za zajezitev virusa, ter trenutno edine alternative za zajezitev istega, to je cepljenje, sami urejali to kaotično stanje.

Avstrijski zgodovinar Malte Thießen je za avstrijski Kurier povedal: “Epidemije vedno takoj prizadenejo načela družbe. Druga stanja, kot je rak, so prav tako slaba za posameznike, toda v primeru pandemije je bolezen vedno grožnja za druge, ker se prenaša. Sliši se banalno, vendar je to razlog, da se takoj prepiramo o družbenih normah in iščemo grešne kozle, saj je širjenje odvisno od tega, ali smo odgovorni ali samo mislimo nase”.

Dejstvo je, da je nasprotovanje ukrepom nelogično, če ni najdena rešitev, ki bi virus zaustavila. Razen, če se večina odloči, da to storimo s prekuževanjem. A bi res?/Objavo pripravil: JT/