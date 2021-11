Ljubljana, 26. november – 2021 Pri založbi Mladinska knjiga je nedavno izšla že druga knjiga Mihe Šaleharja – Pustolovec zmote. Prva Šaleharjeva knjiga z naslovom Duh česa, izšla leta 2018, pa je bila ena najbolje prodajanih knjig v letu njenega izida, saj so jo založniki prodali v kar 5.500 izvodih.

No in zdaj je Mladinska knjiga pred bralci postavila novo knjiga Mihe Šaleharja, ki v knjigi z naslovom Pustolovec zmote pred očmi bralca razčleni »Šaleharja« na prafaktorje. Ta se v njej »spove grehov« skoraj v maniri Knausgardovega Mojega boja (le da z veliko manj samopomilovanja in s pošteno mero ironije), prizna svoje zablode, iluzije in predsodke in iz te mestoma okrutne vaje v samoopazovanju se izlušči lik šentflorjanskega priletnega alfa samca, v katerem se bo brez dvoma prepoznal marsikateri (tudi manj prileten) predstavnik močnejšega spola.

In še nekaj za pokušino iz knjige: »Ko se nekega jutra zbudiš, vate udari neizprosno dejstvo: namesto seksi optimalnih 35 let in 86 kilogramov na 190 centimetrov našteješ 46 in 107. Za tabo je polovica življenja. Statistični urad pravi, da še več, ker si moškega spola. Ajde, polovica pa roka, Miha, če si spet zlaževa, da bova nehala kadit, pit in žret. Ampak tolažba, da je še pol pred teboj, je še najbednejša, saj ni nobenih navodil, kaj ta polovica sploh je. Česa naj se človek veseli v naslednji etapi? Naj grem v politiko? Naj si omislim ljubico? Nov imidž?«

No, in še nekaj o avtorju: Miha Šalehar (1974) je radijski voditelj in kolumnist. Diplomiral je na Fakulteti za multimedije. Od leta 2000 je zaposlen na Radioteleviziji Slovenija, kjer je sodeloval v oddajah Videospotnice, Aritmija, Tekma in Tranzistor, vodil je tudi Poletno sceno. Prepoznaven je kot pronicljiv radijski voditelj na Valu 202.

Zdaj veste, da gre zares, kjer v knjigi z naslovom Pustolovec zmote pred očmi bralca Miha Šalehar razčleni Šaleharja, in sicer na 244 straneh, in to za 24,99 evra./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LN