Ljubljana, 28. november 2021 – Pri ZKP RTV Slovenija je luč sveta ugledal CD in digitalni album Gitara Parlante v izvedbi Tea Collorija in Big Banda RTV Slovenija z gosti Momento Cigano pod taktirko Lojzeta Krajnčana.

Teo Collori je izjemen glasbenik, ki se kitari predano posveča že 25 let. V svoji karieri se neustrašno sprehaja po širokem polju glasbenih zvrsti in žanrov. Pred sedmimi leti se je pridružil ansamblu Momento Cigano, s katerim je posnel že tri avtorske plošče. Sodelovanje z izvrstnim aranžerjem in violinistom Matijo Krečičem, virtuozom klarinetistom Matejem Kuželom, kitaristom in izjemnim pevcem Metodom Bankom in izvrstnim kontrabasistom Joštom Lampretom je pripeljalo do tega, da jih je slišal maestro Lojze Krajnčan in se odločil spisati aranžmaje za big band zasedbo. Tako so Teo Collori in fantje iz skupine Momento Cigano aprila 2021 posneli ploščo z Big Bandom RTV Slovenija z naslovom Gitara Parlante. V živo so jo pred občinstvom prvič zaigrali 25. 9. v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z radijskim prenosom na Prvem programu Radia Slovenija, nocoj ob 19:30 pa bodo avtorska dela Tea Collorija z vseh treh albumov skupine Momento Cigano ter skladbe Inferno, One Moon No Sun, Chase, Cigodrom itd.. v aranžmaju za big band zasedbo zazvenela še v Avditoriju Portorož.

Album Gitara Parlante je prvi v nizu treh izdaj z novo celostno podobo Big Banda RTV Slovenija, ki jo je zasnoval Andrej Maver, in ki ji bosta do konca leta sledili še dve, dveh izjemnih glasbenikov mlajše slovenske generacije, pianista Marka Churnchetza in tolkalca in violončelista Kristijana Krajnčana./ATS/ZKP/Foto: press ZKP