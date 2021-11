Tudi vi lahko sodelujete na dobrodelni dražbi zlatega Benjamina Savška, ki želi pomagati našim starostnikom

29. november 2021 – Kanuist Benjamin Savšek, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato medaljo, bo s plemenito gesto pomagal našim starostnikom. Za dobrodelno dražbo je Savšek podaril majico, ki jo je nosil ob prejetju zlate medalje, in olimpijsko maskoto iz Tokia. Kupnina obeh predmetov bo namenjena Projektu Vida, ki deluje pod okriljem društva Humanitarček.

Kot osnovna dobrina bi morala biti hrana dostopna vsem Štirje jogurti tik pred rokom, odmerjene pesti zdroba, pasulj v konzervi, ki se z vodo razredči za dva dni, pet rezin klobase in trije siri Zdenka. V nedeljo špageti s paradižnikom in ribjo konzervo. To je tedenski meni starostnice.

Velja vedeti, da kar 37 tisoč starostnikov v Sloveniji ima pokojnino nižjo od 300 evrov, le 18 tisoč ljudi prejema varstveni dodatek. Mednje spadajo vsi invalidi, trajno nezaposljivi.

Projekt Vida je družbeno odgovoren, na trenutke tudi družbeno kritičen in je nastal kot glas generacije, ki je ni na družbenih omrežjih. Gre za projekt celostne pomoči starostnikom, starejšim od 65 let, ki ne dosegajo praga revščine. Zgodbe starostnikov in stiske so številne ter težke. Ne želijo si le zbiranja denarnih sredstev. Ljudi pozivajo h konkretni pomoči. Menijo, da lahko vsak v svoji okolici najde starostnika, ki mu lahko pomaga, društvo pa mu lahko pri tem priskoči na pomoč. Temu si želimo pridružiti tudi na Siol.net. Z objavo zgodb starostnikov želimo med bralci povečati zavedanje in opozoriti na omenjeno problematiko ter tudi tako pomagati starostnikom.

No, in zdaj nazaj k darilom zlatega Benjamina Savška

Kot sporočajo organizatorji dobrodelne dražbe, to je Siol.net so izjemno hvaležni Benjaminu Savšku, da se je odzval njihovemu povabilu in se pridružil dobrodelni dražbi, ki bo pomagala društvu Humanitraček pri izpolnjevanju njihovega poslanstva – pomoči starostnikom.

Ko sporočajo iz Siol.net so prepričani, da bo ta radodarna gesta našega olimpijskega prvaka razveselila tako najuspešnejša dražitelja kot tudi vse tiste starostnike, ki jim bodo ta sredstva vsaj malce olajšala njihov vsakdan.

Dobrodelna dražba bo trajala do 10. decembra 2021, do 12. ure. Izklicna cena obeh draženih predmetov (majice in olimpijske maskote) je 100 evrov.

Spomnimo, da so spomladi z dobrodelno dražbo zbrali neverjetnih 4.500 evrov, in sicer, ko so pomagali Zvezi prijateljev mladine Slovenije pri dobrodelni dražbi podpisane kolesarske majice Primoža Rogliča, majice Jumbo-Visme, s katero je kolesaril na lanski Dirki po Španiji. Zbrali pa so omenjeni 4.500 evrov, ki jih je Zveza prijateljev mladine Slovenije namenila projektu Pomežik soncu in tako na morje odpeljala kar 14 otrok več.

Ker gre za pozitivno akcijo z dobrim namenom jo podpiramo tudi mi s to objavo.

Velja vedeti še to, da bo spletna dražba majice kanuista Benjamina Savška in maskote Olimpijskih iger v Tokiu potekala na Siol.net s pomočjo posebnega obrazca, prek katerega lahko dražitelji vsak dan oddajajo svoje ponudbe. Da pa bodo dražitelji sproti seznanjeni z najvišjo aktualno ponudbo preteklega dne, bodo na Siol.net to vsak dan objavili do 12. ure tekočega dne.

No, če bomo s to objavo tudi mi kaj pripomogli, da dobrodelna dražba uspe bomo zelo veseli./LN/Foto:press:Siol.net