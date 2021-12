Ljubljana, 2. december 2021 – Kot so sporočili iz Telekoma Slovenija je, danes, 2. decembra, izšel je Telefonski imenik Slovenije (TIS) 2022, ki je na voljo v tiskani in spletni izdaji (www.itis.si) ter na DVD in ponuja najbolj točne podatke o več kot 630.000 slovenskih telefonskih naročnikih.

Na Belih straneh imenik zagotavlja najpopolnejše podatke o telefonskih številkah, poštnih naslovih in e-naslovih slovenskih fizičnih oseb. Na edinih in zato najobsežnejših Rumenih straneh v Sloveniji pa najdete najbolj točne kontaktne podatke in podatke o dejavnostih za več kot 200.000 slovenskih pravnih oseb.

Telefonski imenik Slovenije 2022 je od danes na voljo v tiskani različici, to je v treh knjigah z Belimi in Rumenimi stranmi, ki so ločene glede na področno kodo oziroma regijo (PK01/07, PK02/03, PK04/05), v DVD-različici, ki vsebuje interaktivni zemljevid ter dodatne možnosti iskanja in še več podatkov o podjetjih, na voljo pa je tudi osveženi TIS na spletu na spletnem naslovu www.itis.si.

Ste vedeli, da je v Sloveniji več kot 10.000 čebelarjev?

Naslovnico Telefonskega imenika Slovenije 2022 krasi kranjska čebela, s čimer sledimo zastavljeni oblikovni zasnovi Telefonskega imenika Slovenije, s katerim se vsako leto poklonimo slovenski kulturni dediščini. Tako je denimo naslovnico TIS 2020 krasila idrijska čipka, TIS 2021 pa kozolec – toplar. Kranjska čebela, kranjica ali kranjska sivka je avtohtona vrsta čebele, ki po zgodovinskih zapisih izvira prav iz Gorenjske. Velja za eno najbolj razširjenih medonosnih čebel na svetu. Čebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo. V Sloveniji se s čebelarstvom ukvarja več kot 10.000 čebelarjev. Slovenija tako s skoraj petimi čebelarji na 1.000 prebivalcev spada v sam vrh med državami članicami EU (vir: SURS).

TIS v tiskani izdaji

Telefonski imenik Slovenije 2022 v tiskani izdaji je na voljo v 16 Telekomovih centrih in na več kot 100 prodajnih mestih pooblaščenih prodajalcev opreme in storitev Telekoma Slovenije po vsej Sloveniji. Knjiga TIS je na voljo v skupno 16 tisoč izvodih in je povsem brezplačna. Mogoče jo je naročiti tudi na dom prek spleta na www.itis.si ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 30 00.

V primeru naročila na dom je treba poravnati strošek poštnine, ki po aktualnem ceniku Pošte Slovenije znaša 2,83 evra za eno knjigo, dve knjigi ali komplet vseh treh knjig TIS.

TIS na DVD

Telefonski imenik Slovenije 2022 na DVD poleg najtočnejših in najpopolnejših kontaktnih podatkov naročnikov zagotavlja preprosto in hitro iskanje kontaktnih podatkov telefonskih naročnikov vseh slovenskih operaterjev po vrsti kriterijev, vsebuje pa tudi interaktivni zemljevid Slovenije z ortofoto posnetki za vso državo ter dodatne podatke o podjetjih (odpiralni časi, informacije o izdelkih in storitvah, plačilne metode …). Uporabnikom ponuja tudi možnost preproste preverbe objave prepovedi uporabe kontaktnih podatkov za klice posameznega naročnika v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Poslovnežem ponuja tudi številna uporabna orodja, saj omogoča načrtovanje poti in obračun potnih stroškov v potnem nalogu, dostop do dnevno osveženih podatkov za več kot 200.000 slovenskih pravnih oseb prek poslovnega asistenta bizi.si ter iskanje novih poslovnih partnerjev in uvoz njihovih podatkov v osebni imenik, Outlook ali Excel.

TIS na DVD izide dvakrat na leto, jeseni in spomladi. Na voljo je 1.500 izvodov. Naročilo je mogoče na www.itis.si ali prek brezplačne telefonske številke 080 30 00. Cena posameznega izvoda znaša od 18 evrov (brez DDV).

TIS na spletu

Spletna različica TIS je dostopna na www.itis.si, uporabniku pa ponuja hitro in preprosto iskanje po nazivu, telefonski številki, naslovu ali dejavnosti, interaktivni zemljevid Slovenije ter obogatene rezultate s podatki iz poslovnega asistenta Bizi in zemljevida na najdi.si. Na spletu so uporabnikom na voljo tudi edine prave Rumene strani v Sloveniji s podatki o več kot 200.000 pravnih osebah ter dodatna orodja prek registracije v storitev Moj iTIS. Spletno mesto www.itis.si je eno od najbolj obiskanih spletnih mest v Sloveniji z več kot 187.000 različnimi obiskovalci na mesec (vir: MOSS, oktober 2021).

Poskrbite, da vas najdejo pravi ljudje

Tako stari kot tudi novi uporabniki TIS, naročniki vseh telefonskih operaterjev, se lahko z vpisom v TIS izognejo klicem v komercialne in raziskovalne namene, s čimer se zavarujejo pred anketarji, prodajo izdelkov po telefonu, podajanjem mnenj in drugim. Da bi si zagotovili prepoved neželenih klicev, naročniki poleg vpisa osnovnih podatkov v Obrazec za vpis ali sporočanje sprememb podatkov za objavo v imeniku zgolj sporočijo, da želijo prepoved uporabe svojih kontaktnih podatkov za klice v komercialni in/ali raziskovalni namen – več na www.itis.si/prepoved_klicev.

Ugodnosti, ki jih TIS ponuja manjšim podjetnikom

Z vpisom kontaktnih podatkov in dejavnosti svojega podjetja v TIS prav vsako podjetje brezplačno pridobi tako imenovano kartico podjetja, ki predstavlja mini spletno stran in spletno predstavitev podjetja. Spletna kartica omogoča brezplačen vpis in urejanje podatkov: naziv podjetja ali dejavnosti oziroma storitve, ki jo podjetje opravlja, objavo do treh dejavnosti, s katerimi se ponudnik ukvarja, tri kontaktne telefonske številke, e-poštni naslov, odpiralni čas, vrste plačila in preostale kontaktne informacije, mogoča je tudi objava morebitnih poslovnih enot …/LN/TS/Foto: TS in LN