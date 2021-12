A1 Slovenija zavodu Varni internet predal donacijo 15.000 evrov za digitalno izobraževanje mladih

Ljubljan, 11. december 2021 – A1 Slovenija je zavodu Varni internet predal letošnjo novoletno donacijo – 15.000 evrov za nadaljevanje in nadgradnjo projekta Spletne brihte. Gre za izobraževalna doživetja, ki osnovnošolce seznanijo z varno rabo interneta ter jih opremijo z ustreznimi veščinami, znanji in samozavestjo za življenje na spletu.

Projekt je del družbeno odgovorne strategije ESG, s katero A1 Slovenija krepi svoje trajnostno delovanje na področju okolja, družbe in upravljanja. Donacija zavodu Varni internet podpira cilj A1 Slovenija, da do leta 2023 v digitalno izobraževanje vključiti 12 tisoč otrok in mladostnikov ter jih usposobi za aktivno oblikovanje digitalnih svetov. Podjetje je donacijo predalo na obisku izobraževanj Spletne brihte na osnovni šoli 16. decembra Mojstrana.

Namesto poslovnih daril je A1 Slovenija tudi letos sredstva ob koncu leta namenilo novoletni donaciji. Z njo dopolnjuje celoletno prizadevanje za izpolnitev ambicioznih ciljev, ki so si jih na ravni skupine zadali ob sprejetju družbeno odgovorne strategije ESG. Z njo krepijo svoje aktivnosti na področju okolja, družbe in upravljanja. Kot ponudnik celovitih komunikacijskih rešitev je A1 Slovenija zavezan k ustvarjanju rešitev, ki bogatijo življenja uporabnikov v digitalnem svetu, pri čemer je zagotavljanje varne uporabe njihovih storitev med najpomembnejšimi prioritetami. S tem v mislih je družba zasnovala projekt Spletne brihte, v katerega bo do leta 2023 vključila 12 tisoč otrok in mladostnikov. »Osnovno vodilo družbe A1 Slovenija je povezovanje uporabnikov pri delu, življenju in zabavi, kar prinaša ogromno pozitivnih zgodb, a hkrati odpira vrata prevaram in nevarnostim. Odgovornost do ljudi razumemo kot pomemben del našega poslanstva, zato svoja sredstva in znanje usmerjamo v digitalno izobraženost otrok in mladostnikov, da bo njihova uporaba spleta in digitalnih tehnologij varna in premišljena. Donacija zavodu Varni internet je potrditev uspešnega sodelovanja, za katerega smo veseli, da ga bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu,« je ob predaji donacije povedal Lovro Peterlin, izvršni direktor A1 Slovenija.

Izobraževalna doživetja Spletne brihte navdušile že 2300 osnovnošolcev

Projekt Spletne brihte je zaživel letošnjo jesen, do sedaj pa se je na interaktivnih izobraževalnih doživetjih z varno rabo spletna in digitalnih tehnologij spoznalo 2300 osnovnošolcev iz 18 osnovnih šol po Sloveniji. Projekt nagovarja osnovne šole iz manjših slovenskih krajev, posebej tiste, ki v zadnjih letih niso imele priložnosti sodelovati v projektih s tovrstno tematiko. Izobraževalna doživetja učence od 4. do 6. razreda spoznavajo s spletnimi prevarami, zlorabami in spletnim nasiljem, učence od 7. do 9. razreda pa spodbujajo h kritičnemu razmišljanju o digitalnih sledeh, ki jih puščajo za sabo.

»Splet je sestavni del današnjega sveta, posebej za otroke in mladostnike, zato jih moramo opremiti z ustreznimi veščinami za življenje na spletu. Le ozaveščen uporabnik tehnologije lahko varno uživa v vseh lepotah, ki jih prinaša. Pozdravljam iniciativo A1 Slovenija, ki razume pomembnost varnosti pri uporabi spleta in tehnologij, in osnovnih šol, ki se zavedajo, da so tovrstna znanja za otroke enako pomembna kot druge šolske vsebine. Hvaležni smo, da lahko z A1 Slovenija soustvarjamo projekt, ki otrokom na zabaven način predstavi vse plati spleta in digitalnih tehnologij in verjamemo, da mladim prihranimo marsikatero slabo izkušnjo,« je povedal Tilen Dominko, vodja izobraževalnih programov zavoda Varni internet.

A1 Slovenija tudi podpornik raziskave Digitalno življenje otrok in mladostnikov v času koronavirusa

Vsebina izobraževanj Spletne brihte je bila zasnovana na podlagi ugotovitev mednarodne raziskave Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times (KiDiCoTi), mednarodnega raziskovalnega projekta, katerega namen je bil proučiti spremembe digitalnega udejstvovanja otrok v času epidemije covida-19, s posebnim poudarkom na spletni varnosti in blagostanju. Raziskava je potekala pod okriljem Evropske komisije (JRC – Skupni raziskovalni center) v sodelovanju s 26 raziskovalnimi centri v enajstih evropskih državah in UNICEF-om. V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 507 otrok in njihovih staršev. Študijo v Sloveniji so financirali JRC, Center za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, in A1 Slovenija.

Cilj raziskave je bil zbrati podatke o tem, kaj otroci in mladostniki počno z digitalnimi in spletnimi tehnologijami ter preučiti morebitne koristi in tveganja. Rezultati raziskave so med drugim pokazali, da so otroci in mladi v času šolanja na daljavo občutno več časa preživeli na spletu in več uporabljali digitalne naprave, s tem pa se je povečala količina tveganj, povezanih s spletnimi vsebinami, in spletno nadlegovanje. S podporo raziskavi je A1 Slovenija začel z uresničevanjem svoje zaveze, da družbeno odgovorne aktivnosti v prihodnjih letih usmeri v digitalno izobraženost otrok.

Družbena odgovornost v A1 Slovenija

Odgovorno delovanje je temelj poslanstva in vizije ter vrednota A1 Slovenija. Podjetje je zavezano k ambicioznim ciljem na področju okolja, družbe in upravljanja, zapisanim v strategiji ESG. Na področju okolja se A1 Slovenija osredotoča na zmanjšanje izpustov CO 2 , energetsko učinkovitost in krožno gospodarstvo. Cilji na področju družbe zajemajo digitalno izobraževanje, na področju upravljanja pa raznolikost in skladnost poslovanja. S sledenjem strategiji ESG podjetje dosega učinkovitejše in bolj trajnostno naravnane načine dela in življenja. Pobude na tem področju razume kot dolgoročne nosilce vrednoti, ki nimajo le okoljskih in družbenih koristi, temveč tudi gospodarske prednosti.

In še naš dodatek k temu sporočilu za javnost A1 Slovenija – To objavo namenjamo seveda javnosti, a tudi informacijo vsem drugim podjetjem, ki delujejo v Sloveniji, in sicer z namenom, da bi se jih čim več odločilo za podporo pozitivni projektov./LN