Ta četrtek v kinu prihaja komična drama Sladičeva pica

Ljubljana, 3. januar 2022 – Ta četrtek, 6. januarja, v kinematografe prihaja komična drama, ki spremlja zgodbo dveh prijateljev, njuno odraščanje, skupne poti in prvo ljubezen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Kaliforniji.



Komično dramo, ki je prejela štiri nominacije za zlate globuse, navdušila kritike ter osvojila več nagrad za najboljši film, je režiral in napisal scenarij Paul Thomas Anderson (ki je režiral in napisal scenarij za filme Vroče noči, Magnolia, Tekla bo kri, Gospodar, Skrivna pregreha, Fantomska nit).



V glavnih vlogah zaigrata Alana Haim in Cooper Hoffman, sin pokojnega oskarjevca Philipa Seymourja Hoffmana. Za Haimovo je film prvi celovečerec, za Hoffmana pa prva igralska vloga. V filmu zaigrajo še Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Benny Safdie in drugi.

O zgodbi – Sladičeva pica razkriva zgodbo o odraščanju Alana Kane (Alana Haim) in Garyja Valentina (Cooper Hoffman), njuno skupno pot in prvo ljubezen v Dolini San Fernando leta 1973.

Alana in Gary se prvič srečata na fotografiranju na njegovi srednji šoli. Alana ni več študentka, temveč mlada ženska, ki se želi dokazati več kot le pomočnica fotografa. Gary se je že uveljavil kot igralec – in to ji takoj pove, da bi nanjo naredil vtis. Njegova nadnaravna samozavest jo zabava in navduši in tako vzpostavita iskren, pa tudi malce neroden odnos. Ker si Gary želi, da si se z Alano še bolj povezal, izkoristi priložnost in jo povabi, da bi bila njegova spremljevalka med televizijskim nastopom v New Yorku, ona pa privoli. Televizijski nastop ne gre ravno po načrtih, in ko se vrneta v Kalifornijo, se vsak od njiju sprašuje o svoji prihodnosti.

Čez čas, ko se njuno prijateljstvo krepi, Gary išče možnosti za delo izven igralstva ter postane nadobudni podjetnik, ki prodaja vodne postelje in odpira lokal s fliperji, medtem pa Alana resno razmišlja o svoji karieri, vključno z igranjem.

Sama ali drug ob drugem Gary in Alana doživita vrsto razburljivih in grenko-sladkih razsvetljenj – bližnje srečanje s slavnim igralcem (ki ga upodobi Sean Penn), hollywoodskim producentom (Bradley Cooper) in lokalnim politikom (Benny Safdie). Oba krmarita skozi čas in kraj, ki jima prinašata vznemirjenje ob prvi ljubezni, vstop v odraslost in odkrivanje na novo odkritega potenciala – morda predvsem drug v drugem.

IGRALSKA ZASEDBA: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie

REŽIJA: Paul Thomas Anderson

SCENARIJ: Paul Thomas Anderson

PRODUCENTI: Sara Murphy, Paul Thomas Anderson, Adam Somner

IZVRŠNI PRODUCENTI: Joanne Sellar, Daniel Lupi, Susan McNamara, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth

ŽANR: komična drama