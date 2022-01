AmCham Slovenija sporoča! Učiteljice in učitelji, prijavite se na razpis za sodelovanje na svetovnem izboru Global Teacher Prize!

Ljubljana, 11. januar 2022 – Pod okriljem nacionalne platforme Partnerstvo za spremembe in AmCham Slovenija je februarja 2019 nastal projekt “Učitelj sem! Učiteljica sem!”, ki širi dobre prakse učiteljev in učiteljic v slovenskih šolah.

Ko so zapisali v sporočilu za javnost, je cilj projekta “Učitelj sem! Učiteljica sem!”, dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo najboljše v učencih in ki so lahko vzorniki prihodnjim generacijam učiteljev.

V okviru iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem!, kjer se izpostavlja odlične zgodbe slovenskih učiteljic in učiteljev, tudi letos vabijo k prijavi na razpis za sodelovanje v svetovnem izboru Global Teacher Prize. Prijave pa se zbirajo do petka, 14. januarja 2022.

Svetovni izbor Global Teacher Prize poteka pod okriljem Fundacije Varkey, ki z enakim poslanstvom kot iniciativa Učitelj sem! Učiteljica sem! deluje na globalni ravni. S sodelovanjem v izboru prostor med najboljšimi učitelji sveta dobijo tudi slovenski učitelji in učiteljice ter lahko tako svetu pokažejo odlične prakse, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Nagrada za zmagovalca ali zmagovalko je milijon dolarjev. Lansko leto je Slovenijo na svetovnem izboru zastopala Nina Jelen, učiteljica Osnovne šole Ivana Škvarče iz Zagorja pri Savi.

V slovenskem izboru lahko sodelujejo učitelji in učiteljice, ki izpolnijo priloženo prijavnico, sodelujejo v inicativi Učitelj sem! Učiteljica sem! (lahko se prijavijo tudi naknadno), vsaj pet let aktivno delujejo kot učitelji in poučujejo otroke v osnovnih in srednjih šolah. Prijave zbiramo do petka, 14. januarja 2022.

Prijavnico najdete na povezavi TUKAJ.

Z iniciativo Učitelj sem! Učiteljica sem! si želijo javno prepoznati tiste, ki s ponosom povedo, da so učiteljice in učitelji, saj bodo s tem navdih tudi mlajšim generacijam. Z deljenjem zgodb o njihovem delu, inovativnosti in dosežkih tako učiteljem in učiteljicam dajemo zasluženo pozornost, inspiracijo in krepimo ugled njihovega poklica. Več informacij lahko poiščete na spletni strani www.uciteljsem.si.

Projekt poteka tudi pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Ko so ob zaključku razpisa zapisali pri AmCham Slovenija, bodo veseli vseh prijav, in sicer zato, da bodo tudi slovenske učiteljice in učitelji lahko v svet prenesli dosežke o odličnih učiteljicah in učiteljih iz Slovenije./LN