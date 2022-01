Inženirka leta 2021 postala dr. Nataša Kovačević

Ljubljana, 11. januar 2022 – Na današnji večerni slavnostni so v Predsedniški palači razglasitvi Inženirka leta 2021. To je postala dr. Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v družbi Kolektor Group. Letošnje nominiranke pa je na četrtem izboru inženirka leta nagovoril predsednik države Borut Pahor.

Izbor inženirka leta v ospredje postavlja osebo, ki je lahko s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, da se bodo lažje odločala za perspektivne inženirske poklice.

V letošnji generaciji slovenskih inženirk je komisija ‘predsednico razreda’ prepoznala v Nataši Kovačević. Ob raziskovalnih in inženirskih podvigih ter prispevanju skupnosti namreč navdihuje tudi kot oseba. Njena osebnost izraža strast do dela in jasne cilje, ki se jih loteva z zagnanostjo in trdim delom. Ko spregovori o svojem delu, ji oči zažarijo. Navduši z umirjeno, a odločno samozavestjo.

Ob prejemu kipca se je Kovačević zahvalila za izjemno priznanje: »V čast si štejem, da sem del tega projekta, da sem spoznala takšno ekipo ljudi, devet izjemnih inženirk. Poudarila bi, da smo vse nominiranke zmagovalke in da vsaka prispeva enakovreden delček k inženirstvu in pomaga soustvarjati prihodnost. Vloga nas žensk se v inženirstvu zagotovo povečuje. Je pa delež žensk tu še vedno prenizek. Zato je prav, da se usmerja mlada dekleta v to in da se izkoristi ves njihov potencial. Sama se bom trudila navduševati mlada dekleta in fante za inženirstvo in naravoslovje.«

Inženirji so most med cilji in njihovo dosego

Nominiranke za inženirko leta je nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je častni pokrovitelj projekta Inženirke in inženirji bomo!, katerega del je tudi izbor Inženirka leta: »Inženirji so most med cilji in njihovim doseganjem. Tu si ne postavljam vprašanja ali so to inženirji ali inženirke. Vem, da cel svet potrebuje vse te talente in znanje. Tudi v Sloveniji opažam, da se pod vso naveličanostjo in utrujenostjo zaradi epidemije, skriva tudi silovit zagon malih, novih podjetij, mladih ljudi, ki prihajajo sem iz celega sveta. Vliva mi neskončno upanje, da se odpirajo vrata neskončnih priložnosti, ki jih ne smemo zamuditi. Vam pripada ta priložnost in poglavje prihodnosti. Od vas pričakujemo vse. Ta prihodnost je lahko čudovita, če jo bomo znali uporabiti za dobre namene. Tu se zanašamo na vaše znanje, talente in radovednost.«

Družba želi talente, še posebej v tehnologijah

V uvodnem pozdravu je Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija, predsednica uprave Siemens Hrvaška in direktorica Siemens Srbija, pobudnica izbora inženirka leta izpostavila izračune svetovnega gospodarskega foruma, ki kažejo, da bo potrebnih skoraj 136 let za premostitev vrzeli med spoloma: »Zakaj bi zajemali le iz polovice bazena talentov? Številke, ocene in medalje na tekmovanjih ter raziskovalnih taborih kažejo na enakovrednost dijakinj in dijakov pri fiziki, matematiki, kemiji, biologiji. Zakaj bi se torej dekleta pri odločitvah o študijski poti odpravila v nasprotno smer stran od tega, česar so sposobna in imajo rada? Zakaj bi se vnaprej odločila, da opustijo tisto, kar jim gre dobro in po čemer svet hlepi? Družba želi talente, še posebej v tehnologijah! Prave ljudi, na pravih mestih. Inovatorke in inovatorje. Raziskovalke in raziskovalce. Inženirje in inženirke.«

Poklici so povezani z notranjim klicem in ne spolom

Zbrane je naslovil tudi Miha Bobič, predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki je poudaril, da inženirstvo odlikuje strmenje k odličnosti: »Danes imamo med sabo inženirke, ki ustvarjajo boljše procese v podjetjih, vodijo projekte, usmerjajo razvoj programske opreme, izdelovanje zdravil, se ukvarjajo z napovedmi gibanja trgov in med drugim pripomorejo s svojim delom in dosežki k zaustavitvi pandemije covid-19. Prepričan sem, da lahko s svojim delom in dosežki mirno stojijo ob boku stanovskim moškim kolegom. Poklic ni povezan s spolom, ampak z notranjim klicem, ki nam ga ustvarijo naši talenti.«

Inženirko leta 2021 je razglasila njena predhodnica, lanska inženirka leta Jasna Hengović. V svojem nagovoru je med drugim izpostavila izzive prihodnosti, na katere bodo znali odgovoriti inženirji, ki so tisti, na katere se bo takrat obračal svet, in pozdravila letošnje nominiranke: »Letošnje inženirke kot vse doslej prikazujejo kako zanimiv, raznolik in poln priložnosti je inženirski poklic. Letošnja generacija pa še posebej dokazuje, da lahko s pogumom in trudom kasneje v karieri spremeniš svojo pot in na njej bleščeče zasvetiš.«

Deset letošnjih nominirank za Inženirko leta 2021

Med letošnje nominiranke za Inženirko leta 2021 so uvrščene Špela Jernejc, direktorica, vodja razvoja, tehnologinja v podjetju Procesni Inženiring d.o.o.; Špela Jug, procesna tehnologinja na enoti Trdni izdelki v podjetju Lek d.d.; Branka Kranvogl, vodja projektov v podjetju Cleangrad d.o.o.; Dijana Makivić Grilc, višja tržna analitičarka v podjetju GEN-I d.o.o.; Adina Mlivić, višja strokovnjakinja specialistka v materialnem toku v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje; Lea Naglič, testerka programske opreme v podjetju Loftware (NiceLabel); Božidarka Radović, vodja razvoja sistema za elektronsko predpisovanje zdravil v podjetju Better d.o.o; Judita Zupančič, samostojna analitičarka na oddelku Raztapljanje trdnih oblik v podjetju Krka d.d.; Tjaša Zupančič Hartner, vodja oddelka operativne odličnosti v podjetju Varis Lendava d.o.o.

Metodologija izbora inženirke leta 2021

Na odločitev, katera od letošnjih 10 nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, so s svojimi glasovi enakovredno vplivale štiri žirije: vse štiri generacije nominirank za priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij in šolskih centrov Inženirke in inženirji bomo! ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora Inženirka leta.

Izbor poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter z drugimi sodelujočimi partnerji. Je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že enajsto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Utemeljitev izborne žirije za inženirko leta 2021

Prejemnica naziva Inženirka leta 2021 je dr. Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v družbi Kolektor Group

Mlada raziskovalka iz IJS v avtomobilsko industrijo – Dijakinjo Natašo s prepoznavno raziskovalno žilico je na razpotju odločanja za študij v kemijo in inženirski svet usmerila srednješolska profesorica. Naravoslovna veda o snoveh je Nataši na široko odprla vrata v vznemirljiva interdisciplinarna sodelovanja ter razvoj novih tehnologij in rešitev.

Prve korake na karierni poti je Nataša naredila kot mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan. Po zaključku doktorata se je iz akademskega okolja odpravila v avtomobilsko industrijo. V Kolektorju je z njeno kemijsko izobrazbo zapihal svež veter. Prinesla je novo znanje, drugačen pogled in energijo. Z raziskovalno strastjo se je ob formalni vlogi vodje projektov na lastno pobudo lotila tudi raziskovanja temeljnih in aplikativnih korozijskih procesov na kovinskih in kompozitnih materialih.

Mentorica mlajšim generacijam

Življenje in čas inženirke Nataše, ki je tudi mamica danes 3-letnega sina, krojijo raznoliki projekti in sodelovanje z znanstvenimi institucijami. Med drugim je članica nadzornega sveta in partnerica v mednarodnem projektu – inovativni mreži za usposabljanje mladih raziskovalcev MAMI Magnetics and Microhydrodynamics. Svoje znanje in izkušnje predaja na delavnicah za nadarjene dijake ter kot mentorica doktorskim študentom v podjetju in na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Ob raziskovalnih in inženirskih podvigih ter prispevanju skupnosti Nataša navdihuje tudi kot oseba. Njena osebnost izraža strast do dela in jasne cilje, ki se jih loteva z zagnanostjo in trdim delom. Ko spregovori o svojem delu, ji oči zažarijo. Navduši z umirjeno, a odločno samozavestjo. Žirija letošnjega izbora Inženirka leta je Natašo prepoznala kot navdih in vzor mladim dekletom, da stopijo na inženirsko pot./LN/Foto: Andrej Križ/