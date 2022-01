Film o naši zlati Janji Garnbret in ostalih elitnih plezalkah bo na ogled od 18. januarja

Ljubljan, 13. januar 2022 – Celovečerni dokumentarni film »The Wall – Climb for Gold«, ki pripoveduje zgodbo o elitnih plezalkah na poti do olimpijskih iger, bo svetovnemu občinstvu od 18. januarja 2022 dalje dostopen na vseh večjih pretočnih platformah. Slovenski gledalci si bodo film, v katerem ima eno glavnih vlog naša zlata Janja Garnbret, sprva lahko ogledali na Apple TV, v prihajajočih mesecih pa tudi pri drugih ponudnikih pretočnih vsebin.

Devetdesetminutni dokumentarni film »The Wall« spremlja štiri mlade plezalke, ki se skozi kvalifikacijske tekme borijo za preboj na olimpijske igre, na katerih je bilo prvič v zgodovini na sporedu tudi športno plezanje. Biografsko popotovanje vključuje psihične in fizične borbe deklet, ki se kažejo skozi priprave, naporne treninge in tekmovanja, v intimnem portretu plezalk pa ne manjka prikazov odrekanja, sanjarjenja ter zlomov ob razglašeni pandemiji in začasni odpovedi olimpijskih iger. Dokumentarec nazorno prikaže osupljiv in navdihujoč vsakdan olimpijcev ter surovo razkriva, kaj pomeni biti športnik in nenazadnje, kaj pomeni biti človek.

Poleg dobitnice zlate olimpijske medalje, Slovenke Janje Garnbret, v filmu spremljamo še fascinantne zgodbe treh odličnih plezalk, ki so se prav tako kot 22-letna Janja prvič podale na olimpijske igre. To so Američanka Brooke Raboutou, Japonka Miho Nonaka in Angležinja Shauna Coxsey, vse elitne plezalke iz ekipe adidas Terrex. Vsaka od njih bije lastno bitko in z neustavljivo željo po zmagi premaguje navidezno nepremagljive ovire.

Dokumentarni film, ki ga je režiral Nick Hardie, sicer znan po dokumentarnem filmu Formula 1: Drive to Survive, vsebuje partituro večkrat nagrajene skladateljice Nainite Desai, ustvarili pa sta ga medijska družba Windfall Films in podjetje Premiere Digital ob podpori znamke outdoor opreme adidas Terrex.

Dan Kendall, izvršni producent pri Windfall Films, je pred začetkom svetovnega predvajanja povedal: »Film The Wall je intimna, čustvena in epska zgodba, ki prikazuje osupljiva potovanja štirih navdihujočih športnic z različnih koncev sveta. Ponuja nam edinstven vpogled v življenja plezalcev in bo kot tak zagotovo navdušil občinstvo po vsem svetu.« Več informacij o filmu in napovednik se nahaja tudi na tej aktivni povezavi https://thewallthefilm.com/.