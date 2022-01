Kdo legalno krade lastnike večstanovanjskih stavb? In kdo mora to legalno krajo preprečiti?

Ljubljana, 19. januar 2022 – Te dni prebivalstvo, ki živi v večstanovanjskih stavbah, razburjajo podražitve ogrevanja v večstanovanjskih objektih, v katerih so zaradi tega, ker del istih namenjen poslovni dejavnosti, a brez urejene razmejitve priklopov, dobavitelji toplotne energije te lastnike stanovanj uvrščajo med t. i. poslovne naročnike.

No, še predem s prstom pokažemo na krivce, je treba zapisati, da velja upoštevati dejstvo, da se stvari dražijo, in sicer, v tem primeru energija, zaradi stanja energentov na svetovnih trgih. A zagotovo računi niso tako drastično poskočili le zato, ker se energenti dražijo, ampak predvsem zato, ker so lastniki v tovrstnih objektih »spregledali«, da nimajo urejenih fizičnih razmejitev, med poslovnim delom objekta in stanovanjskim delom. To pa so zdaj izrabili ponudniki ogrevanja, ki so drastično podražili svoje cene in v to vpletati lastnike stanovanj, ki pa jih njihovi upravniki niso opozorili na pasti, ki jih čakajo zaradi neurejenih energetskih povezav in, da jih to lahko močno udari po žepih.

No, in zdaj, ko so zneski računov za ogrevanja (tudi elektre, plina in drugih storitev) poleteli v nebo, so se lastniki tovrstnih večstanovanjskih stavb le zavedli, da so jim upravniki nekaj pozabili povedati ali pa so jih oni pozabili nekaj »vprašati«.

Seveda so imetniki stanovanj zdaj, ko imajo, kot t.i. »poslovni naročniki«, račune s krepkimi podražitvami že v »svojih nabiralnikih« zagnali vik in krik in sprašujejo kako je mogoče to legalno krajo preprečiti.

Skrb vzbujajoče pa je to, da to nelogično stanje skozi konjska očala gledajo tako pri Agenciji za energijo kot pri Ministrstvu za infrastrukturo, ki nočeta dojeti, da je takšna določitev oskrbe odjemnih mest v souporabi več etažnih lastnikov v večstanovanjskih poslovnih stavb nelogična, in, da to lastnike tovrstnih objektov spravlja, v zaradi preteklih nesistemskih rešitev, v neenakovreden položaj, kot ga imajo tiste, ki živijo v večstanovanjskih objektih brez poslovnih “dodatkov”.

Je pa res, da bi to morali urediti (tehnično in pogodbeno) lastniki stanovanj in seveda njihovi upravniki. Dejstvo je namreč, da ureditev stanja, ki je postavilo v nevzdržno stanje prenekaterega lastnika stanovanja, z zakoni mogoče urediti, a to pač zahteva določen čas. Je pa res, da bi to lahko začasno uredila vlada z uredbo, razen, če ji nato to ne bi ovrglo Ustavno sodišče.

Torej, račune z vrtoglavimi vrednostmi, ki jih imajo t. i. »poslovni« odjemalci že v svojih poštnih predalih, bo pač treba plačati. Na vladi pa je, da ta čim prej odločiti, kako ljudem pomagati (začasno so tudi t. i. energetski boni rešitev). Ob tem pa je treba takoj spisati spremembo zakona, ki bo zaustavil to nelogično krajo lastnikov večstanovanjskih stavb, ki so po sili neurejena stanja iz preteklosti zdaj »poslovni« porabniki storitev lokalnih in državnih monopolistov, ki si polnijo žepe na njihov račun.

Dodajamo nekaj aktivnih povezav, s katerih vsebino se velja dodobra seznaniti, da boste (lastniki stanovanj in zainteresirana javnost) bolje razumeli vprašanja v obeh v naslovu zapisanih stavkih.

