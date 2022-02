V Rusiji je začel veljati zakon o brezplačnem dodeljevanju arktičnih ozemelj ruskim državljanom.

Moskva, 4. februar 2022 – Prebivalci vseh ruskih regij so s 1. februarjem 2022 dobili pravico do brezplačne parcele v arktičnem območju, in to s posebnim zakonom. Na program Arktični hektar so se lahko doslej prijavili le lokalni prebivalci arktičnih regij, piše Rossijskaja gazeta.

Z novim zakonom se je ruskim državljanom odprla možnost pridobiti zemljišče v šestih regijah, in sicer v Murmanski regiji, Neneškem avtonomnem okrožju, Jamalo-Neneškem avtonomnem okrožju, Kareliji, Republiki Komi ter v Arhangelski regiji. Največ parcel se oddaja v Murmanski regiji (več kot 700.000 hektarjev) in v Kareliji (337.000 hektarjev). Zahtevo za pridobitev parcele lahko poda posamezna oseba ali skupina največ deset ljudi. Pravico do zemljišča imajo tudi ruski državljani, ki prebivajo v tujini, v kolikor si uredijo stalno prebivališče v Rusiji.

Parcelo se da izbrati na uradnem portalu programa Arktični hektar, kjer je na voljo tudi interaktivni zemljevid zemljišč. Parcele se bodo sprva oddajale v uporabo za pet let, nato pa se bodo državljani lahko odločili, da jih oddajo v najem, prodajo ali preprosto vrnejo.

Program Arktični hektar se izvaja v skladu z ruskimi ambicijami po izkoriščanju gospodarskega in strateškega potenciala arktičnih območij. Moskva investira ogromno sredstev v razvoj Severne pomorske poti, ki se v bližnji prihodnosti kaže za hitrejšo in cenejšo alternativo Sueškemu prekopu pri ladijskem transportu med Evropo in Azijo.

Arktika se zaradi podnebnih sprememb segreva precej hitreje od svetovnega povprečja. A če iz gospodarskega gledišča to do neke mere predstavlja potencial za razvoj, pa je iz splošnega in okoljskega vidika to izjemno problematično in zaskrbljujoče.

Polar Bear (Sow), Near Kaktovik, Barter Island, Alaska

Arktika je območje, ki obdaja severni zemljepisni tečaj. Njene meje je izredno težko določiti, v glavnem pa pokriva Arktični ocean, sever Kanade, Aljasko, Grenlandijo in Evrazijo. V večini primerov je območje Arktike omejeno s severnim tečajnikom, julijsko izotermo 10 °C in gozdno mejo. Ime je dobila iz grške besede αρκτος, ki pomeni medved in je povezano z ozvezdjem malega in velikega medveda, ki leži blizu zvezde Severnice.

Arktika kot celota nikdar ni bila pod neposredno politično upravo nobene države. Med hladno vojno so ji ZDA in Sovjetska zveza posvečali veliko pozornost, saj je prek nje vodila najkrajša pot med obema državama, po kateri bi lahko izvedli napad. V 50. in 60. letih 20. stoletja so na njej preizkušali podmornice in drugo vojaško opremo.

Območje Arktike je geografsko določeno s severnim tečajnikom (66° 32′ 51), kjer sonce en dan v letu ne vzide in eno noč ne zaide. Tečajnik pokriva: sever Evrazije, Islandijo, Grenlandijo, sever Kanade in Aljasko. Severno od njega se razteza območje veliko 26 milijonov kvadratnih kilometrov, ki je dvainpolkrat večje od Evrope. Del te površine, ki obsega z ledom pokrito morje, meri 18 milijonov kvadratnih kilometrov. Od preostalih območij zavzema dve tretjini tundra, ostanek kopnega pa je pokopan pod ledom./LN/ Russia Beyond/