Visa poziva k standardiziranemu brezhibnemu plačevanju za polnjenje električnih vozil

Ljubljana, 4. februar 2022 – Družba Visa je pozvala deležnike v panogi k standardizaciji sistemov za nemoteno in interoperabilno plačevanje na polnilnih mestih za električna vozila po vsej Evropi. Pri Visi menijo, da bi se morala evropska industrija polnjenja električnih vozil zavezati, da bo potrošnikom omogočila prosto plačevanje z izbrano plačilno metodo – predvsem s sprejetjem odprte zanke in interoperabilnih plačil.

Trenutno ni uveljavljenega industrijskega standarda za sprejemanje plačil na polnilnih mestih za električna vozila. To vodi v sistem, v katerem potrošniki v Evropi pogosto nimajo možnosti izbire načina plačila in so prisiljeni v eno samo možnost (na primer prijava v aplikacijo ali program ponudnika) ali pa se celo soočajo s tem, da ne morejo napolniti svojega vozila, ker niso registrirani v zahtevani naročniški storitvi. Samo nekatere evropske države, kot je npr. Nemčija, so sprejele zakonodajo za standardiziran pristop.

Da bi pripomogla k napredku na tem področju, je Visa začela posvetovanje s proizvajalci polnilnih naprav za električna vozila in drugimi vodilnimi v panogi, da bi ugotovila, kje so ovire za namestitev brezstičnih plačilnih mest in našla zanesljive rešitve za široko sprejetje interoperabilnih brezstičnih ter digitalnih plačil.

Visa je tudi napovedala, da bo postala prvo podjetje iz industrije finančnih storitev in plačil, ki se bo pridružilo pobudi Charging Interface Initiative (CharIN). Združenje CharIN je namenjeno spodbujanju globalnih standardov, povezanih s polnjenjem, povezovanjem udeležencev iz celotne vrednostne verige e-mobilnosti za razvoj globalne infrastrukture, varnega protokola za polnjenje in plačevanje ter novih tehnologij za lažji prehod na električna vozila in njihovo hitrejše uvajanje. Visa želi s svojim članstvom v CharIN uporabiti svoje strokovno znanje o plačilih za podporo teh ciljev.

Charlotte Hogg, izvršna direktorica Visa Europe, je dejala: »Verjamemo, da široka uporaba električnih vozil pripomore k temu, da Evropa izpolni svoje cilje neto ničelnih emisij. Če želimo, da se ljudje odločijo za električna vozila, je treba zagotoviti, da bodo lahko za njihovo polnjenje tudi brez težav plačevali. Trenutno je drugače. Prepričani smo, da se mora to spremeniti, da bodo imeli potrošniki možnost izbire, ki si jo zaslužijo.« In dodala: »Želimo prispevati k iskanju rešitev za ta izziv, zato smo začeli posvetovanje s panogo o tem, kako bi lahko brezstično in digitalno plačevanje sprejeli kot standard. Prav tako se veselimo, da bomo kot član mreže CharIN sodelovali pri pospeševanju razprave.«

Claas Bracklo, predsednik družbe CharIN e.V., je povedal: »Ker se približujemo prelomni točki pri uvajanju električnih vozil, je potreba po globalnem standardu za povezovanje infrastrukture in zagotavljanje brezhibne izkušnje za voznike električnih vozil postala pomembnejša kot kdaj koli prej.

Družba CharIN že več let sodeluje z izdelovalci opreme, proizvajalci polnilnic, dobavitelji programske opreme in sestavnih delov, ponudniki energije, javnimi službami in številnimi drugimi v vrednostni verigi polnjenja električnih vozil, zato se zavedamo, da sta tudi enostavnost in doslednost veljavnih načinov plačevanja ključnega pomena za nemoteno izkušnjo strank. Zato smo navdušeni, da se je Visa pridružila našemu zavezništvu in je zdaj pripravljena prispevati svoje bogate izkušnje, da bi zagotovili, da bo plačevanje za stranke enostavno, hitro in varno.«

Visa (NYSE: V) je ena vodilnih družb na področju digitalnih plačil, ki olajšuje transakcije med potrošniki, trgovci, finančnimi institucijami in vladnimi organi v več kot 200 državah in ozemljih. Naše poslanstvo je povezati svet z najbolj inovativnim, priročnim, zanesljivim in varnim plačilnim omrežjem ter tako omogočiti uspeh posameznikom, podjetjem in gospodarstvom. Verjamemo, da gospodarstva, ki vključujejo vse in povsod, povzdigujejo vse in povsod, je temelj gibanja denarja v prihodnosti.