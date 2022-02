Nevladne organizacije z Metelkove 6 zahtevajo ureditev »najema« prostorov, ki jih zasedajo

Ljubljan, 9. februar 2022 – Organizacije, ki »domujejo« v objektu Metelkove 6, zdaj z javnim pozivom, naslovljenim na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, zahtevajo, da se stanje uredi.

In kaj so v skupni izjavi za javnost v svojem javnem pozivu organizacije z Metelkove 6 (v nadaljevanju so navedene, za katere organizacije gre) zapisale: »Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije nadaljuje z napadi na kulturne, znanstveno raziskovalne in zagovorniške organizacije, ki domujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, in skuša po sodni poti doseči, da bi ostale brez prostorov za delovanje.

Če bo ministrstvu uspelo uresničiti svoje namere, bo na cesti pristalo 18 uspešnih in mednarodno priznanih nevladnih organizacij ter 6 knjižnic. To potezo razumemo kot grob poskus spodkopavanja neodvisnega, avtonomnega in svobodnega ustvarjanja, ki na Metelkovi 6 poteka že četrt stoletja. Žal gre le za eno v vrsti dejanj, s katerimi aktualna oblast dokazuje, da je pripravljena tolerirati samo sebe in svoje kimavce ter škodovati vsemu, nad čimer nima neposrednega nadzora. Družbena škoda, ki jo pri tem povzroča, je ne zanima.

Organizacije na Metelkovi 6, v svojem javnem pozivu zapiše še: »Sledimo načelu, da sta kultura in znanje javni dobrini, ki morata biti dostopni prav vsaki prebivalki in prebivalcu Slovenije. Svoje poslanstvo uresničujemo z ustvarjanjem filmov, gledaliških in plesnih predstav, z organizacijo množično obiskanih kulturnih dogodkov, koncertov, festivalov, razstav, z izvajanjem mednarodno odmevnih raziskav, izdajanjem knjig in publikacij vseh vrst, z izobraževanjem o aktualnih družbenih temah ter zagovarjanjem človekovih pravic, enakosti in narave. Povezujemo se z neposrednimi sosedi – z muzeji in AKC Metelkova mestom – ter z vrsto drugih akterjev iz Slovenije in tujine. Do nastopa trenutne vlade smo uspešno sodelovali tudi z Ministrstvom za kulturo, ki je podprlo številne naše projekte. Brez kakršnekoli napovedi pa nam je ministrstvo 19. 10. 2020 poslalo dopis s pozivom, naj stavbo, v kateri uspešno ustvarjamo od leta 1997, zapustimo«.

In to so organizacije iz Metelkove 6, ki menijo, da jim Ministerstvo za kultura krši njive pravice do prostorov na naslovu Metelkova 6 – Center za slovensko književnost | Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije | Društvo NSK informativni center | Društvo za retroavantgardo (Laibach) | Društvo za sodobni ples Slovenije | En Knap | Exodos Ljubljana | Forum Ljubljana | Gallus J. Carniolus | Inštitut za trajnostni razvoj | Otok, zavod za razvijanje filmske kulture / festival Kino Otok | Maska | Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi | Mirovni inštitut | Plesni Teater Ljubljana | Pravno–informacijski center nevladnih organizacij – PIC | SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana | Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč | Škuc | Ustanova Gallus | Vertigo | Vitkar zavod | Združenje slovenskih ustanov – fundacij

Velja dodati, da se je povezano s prostori na Metelkovi 6 že leta 2020 o tem stanju takrat izreklo tudi ministrstvo za kulturo, ki je takrat javnosti sporočilu tak pogled povezan z brezplačnim »najemom« stavbe na Metelkovi 6, kjer »domujejo« prej omenjene organizacije.

Ministrstvu za kulturo je že leta 2020 sporočilo, da naj bi večina pogodb o brezplačnem najemu bilo sklenjenih že leta 1997 na osnovi javnega razpisa, a le za obdobje treh let. Ker po preteku treh let od sklenitve najemne pogodbe ni prišlo do objave novega javnega razpisa, so bili k vsem pogodbam sklenjeni aneksi, ki so določili, da najemniki še naprej uporabljajo poslovne prostore, in sicer do objave novega javnega razpisa za oddajo prostorov. Javni razpis pa v vseh teh letnih ni bil objavljen, zato je po Obligacijskem zakoniku obveljala teorija obstajala fikcija, da bilo najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas.”

Vendar obstoj fikcije sklenitve najemnega razmerja za nedoločen čas ne pomeni, da ministrstvo ne more najemnega razmerja odpovedati. “Nobeno najemno razmerje ne more biti trajno, saj bi takšno razmerje kršilo lastninsko pravico najemodajalca,” so zapisali na ministrstvu in dodali, da bodo pri odpovedi najemnih razmerij postopali povsem skladno z zakonodajo.

Pri tem so na ministrstvu za kulturo izpostavili dva temeljna razloga za odpoved najemnih razmerij tam “bivajočim” organizacijam:

– prvi je ta, da je poslovna stavba na naslovu Metelkova 6 zaradi dotrajanosti nevarna za brezplačne uporabnike, ministrstvo pa jo je kot lastnik dolžno obnoviti;

– drugi pa, da ministrstvo te prostore potrebuje, saj naj bi jih preuredilo v Prirodoslovni muzej, pri čemer so obnovo in preureditev objekta Metelkova 6 načrtovala že prejšnja ministra.

Razsojati o tem, kdo ima prav, ni naša pravica. Je pa dejstvo, da je treba stanje urediti. A tudi to, da se ve, kaj s svojim delovanjem te organizacije, ki jim država naj zagotovi prostore ter denar za njihovo delovanje, javnosti sporočijo tudi, kaj one zagotavljajo družbi./LN