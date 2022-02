Podjetji Corwin in Hartenberg Holding bosta Ljubljani z novimi projekti spreminjali podobo

Ljubljana, 9. februar 2022 – Podjetje Corwin, glavno nepremičninsko in gradbeno podjetje, ki stoji za gradnjo stanovanjske soseske Kvartet in nedavno predstavljenega projekta Vilharia, je skupaj z družbo Hartenberg iz Prage, ki se ukvarja z naložbami v srednji Evropi, investiral v dve veliki zemljišči na lokacijah v središču Ljubljane. Ob teh novih projektih pozidave Ljubljane, so iz podjetja Corwin sporočili, da bosta podjetji Ljubljani z novimi projekti zagotovo pozitivno spremenili podobo glavnega mesta.

»Obe zemljišči imata potencial, da močno obogatita okolico in pomembno vplivata na oblikovanje podobe novega mestnega jedra Ljubljane. Zato bomo povabili nekaj arhitekturnih birojev iz celega sveta, ki izstopajo po nadarjenosti in inovativnosti, da nam pomagajo ustvariti trajnostna, sodobna in tehnološko napredna poslopja, vredna evropske prestolnice,« je pojasnil Róbert Mitterpach, finančni direktor in član upravnega odbora podjetja Corwin.

Projekt Linhartova z vizijo vodilnega urbanističnega biroja na svetu

Prvi projekt bo na Linhartovi ulici in bo obsegal preureditev območja 16.500 kvadratnih metrov ob Ljubljanskem razstavišči in kongresnim centru.

Kot sporočajo iz Corwine je ta k sodelovanju pri pripravi glavnega projekta povabil enega od vodilnih urbanističnih in projektantskih birojev v svetu, Gehl Architects iz Københavna na Danskem. Gehl Architects je podjetje, ki deluje v več kot 250 mestih po vsem svetu in ima v svojem portfelju impresivne projekte, kot sta preoblikovanje newyorškega trga Times Square v pešcem prijazno območje in prenova mesta Christchurch po uničujočem potresu leta 2011. Kot poudarjajo pri podjetju Corwin, se mora projekt skladati z njihovo preizkušeno filozofijo trajnostnega razvoja, ki v ospredje postavlja ljudi.

Za stvaritev arhitekturne podobe so se pri Corwinu odločili za uveljavljen in priznan avstrijski projektantski biro AllesWirdGut. To podjetje s sedežem na Dunaju in v Münchnu se ponaša z uspešnimi in odmevnimi projekti po vsej Evropi. Corwin je z obema birojema sodelovalo že pri prejšnjih projektih: z AllesWirdGut v vlogi arhitektov pri projektu Guthaus, največjem stanovanjskem projektu podjetja Corwin doslej, in z Gehl Architects pri glavnem načrtu projekta Palma, nekdanji tovarni, ki je v fazi prenove v živahno sosesko z mešano namembnostjo. Zemljišče za projekt Linhartova so kupili od družbe Triglav, upravljanje nepremičnin d.o.o.

Projekt Masarykova del obsežne prenove območja okrog glavne postaje

Drugo od dveh novo pridobljenih zemljišč je na Masarykovi ulici, v neposredni bližini glavne ljubljanske avtobusne in železniške postaje. Skupaj s Corwinovim projektom Vilharia, največjim zelenim pisarniškim kompleksom v državi, zajema projekt Masarykova znaten del obsežne prenove območja okrog glavne postaje, vključno z razširitvijo Masarykove ulice na štiri pasove.

Obstoječi prostorski načrt z dovoljenji za to zemljišče, kupljeno od DUTB, omogoča uporabo v stanovanjske in poslovne namene. Podrobnosti o projektu še niso znane, vendar naj bi se zgledovali po projektu Vilharia, ki ga je zasnovalo dansko arhitekturno podjetje Schmidt Hammer Lassen. Za projekt Masarykova pričakujejo, da bodo lahko povezali in združili prednosti lokalnih gradbenih strokovnjakov in vrhunskega arhitekturnega biroja v svetovnem merilu.

Več sto novih stanovanj del sodobne in trajnostne Ljubljane

Postopek pridobivanja dovoljenj je že v teku, zato je pričakovati, da se bo gradnja projektov Linhartova in Masarykova začela okoli leta 2024. Skupno bo mestu na voljo več sto novih stanovanj ter novi trgovski in pisarniški prostori. Novica o nakupih je objavljena kmalu po napovedi sklenitve partnerstva Corwin z družbo Hartenberg Holding. Prvi projekt skupnega nepremičninskega razvoja je Vilharia. Gradnja vrhunskega pisarniškega kompleksa se bo predvidoma začela v zadnjem četrtletju leta 2022.

»Prepričani smo, da so ta širitev in visoke prodajne številke naših aktivnih projektov jasen znak zaupanja ter priznanje za inovativnost, kakovost in zanesljivost, ki jih nosi naše ime. S svojim strokovnim znanjem in mednarodno ekipo strokovnjakov želimo imeti ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Ljubljane kot sodobnega, trajnostnega in privlačnega mesta,« še poudarja Mitterpach./LN