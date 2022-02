Klesarski as Tadej Pogačar, ambasador slovenskega turizma, v Dubaju o uspehu in premieri videa za turistično promocijo Slovenije￼

Dubai, 27. februar 2022 – Na slovenskem paviljonu v okviru EXPO Dubai v izvedbi Slovenske turistične organizacije (STO) je danes, 27. februarja, potekal dogodek s Tadejem Pogačarjem, ambasadorjem slovenskega turizma in najboljšim kolesarjem na svetu. V okviru novinarske konference bo premierno predstavljen promocijski film s Tadejem, ki je nastal v sodelovanju s STO ter priznanim fotografom Cirilom Jazbecem.

V okviru predstavitve Slovenije na svetovni razstavi EXPO 2020 Dubai je posebna pozornost namenjena izpostavitvi slovenskega turizma. Na novinarski konferenci, ki bo potekala danes v popoldanskih urah, bo sodeloval Tadej Pogačar, ambasador slovenskega turizma in najboljši kolesar na svetu. STO se zaveda velikega pomena mednarodno prepoznavnih in odmevnih vrhunskih športnikov za promocijo Slovenije in slovenske turistične ponudbe, zato tudi letos nadaljuje in nadgrajuje sodelovanje s Tadejem Pogačarjem, ki je včeraj že drugič zapored slavil na dirki po Zdrženih arabskih emiratih.

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v.d. direktorice STO: »Tadej Pogačar je zagotovo eden najprepoznavnejših in najpomembnejših ambasadorjev Slovenije, katerega uspehe od zmage na Tour de France spremlja vse več kolesarskih navdušencev. V zadnjih dveh letih je število njegovih sledilcev samo na instagram profilu poraslo za več kot 870 %. Sodelovanje z njim smo zato na Slovenski turistični organizaciji v letošnjem letu nadgradili tudi s pripravo posebnega promocijskega filma, ki gledalce po Sloveniji popelje skozi oči tega vrhunskega kolesarja. Na Slovenski turistični organizaciji že več let sodelujemo z vrhunskimi slovenskimi športniki, ki z dosežki, entuziazmom in srčnostjo navdušujejo milijone športnih navdušencev in aktivnih posameznikov po svetu. Na ta način krepimo prepoznavnost in ugled Slovenije kot destinacije aktivnega oddiha in športnega turizma, osrednje promocijske in komunikacijske tematike slovenskega turizma za prihodnji dve leti. V slovenskem turizmu ob upoštevanju aktualnih trendov posebno pozornost posvečamo promociji turističnih produktov, ki nagovarjajo zahtevne obiskovalce, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja v neokrnjeni naravi. Med njimi ima v okviru razvoja ponudbe aktivne sprostitve in doživetij v naravi poseben pomen prav produkta kolesarjenja.«

Tadej Pogačar poudarja, da je vedno znova navdušen, iz kako lepe države edinstvenega naravnega bogastva prihaja: »Rad pripomorem k temu, da cel svet prepozna našo državo kot turistično destinacijo za aktivni oddih. Veseli me, da lahko tudi sam prispevam kamenček v ta mozaik, da ljudem povem in pokažem, kako lepa je pravzaprav Slovenija. Ponosen sem tudi na video, ki smo ga ustvarili skupaj s Slovensko turistično organizacijo. Vsi ti hribi in pokrajine so me izoblikovali v vrhunskega kolesarja in redko katera država se lahko primerja s tako čudovito naravo.«

Posebna pozornost bo v okviru današnjega dogodka namenjena svetovni premieri videa s Tadejem Pogačarjem, ki je nastal v sodelovanju STO s priznanim fotografom in režiserjem Cirilom Jazbecem, ki med drugim sodeluje tudi z medijsko hišo National Geographic. V videu spremljamo Tadejevo zgodbo o tem, kako narava oblikuje vrhunskega športnika in vzpodbuja k vrhunskim rezultatom. Video prikazuje neokrnjeno naravo Slovenije, ki nudi edinstvene razglede in kolesarske poti. Zgodba zelene in aktivne dežele pa je podkrepljena s Tadejevo neverjetno energijo, pristnostjo in iskrenostjo. Video pripoveduje zgodbo športa, ki povezuje ljudi in jih vzpodbuja, da presegajo meje mogočega. »To je moj način svobode«, v videu zaključi Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar, ki je tudi sicer velik zagovornik zdravega življena, je postal tudi ponosen ambasador slovenskih čebel, saj je v okviru sodelovanja na EXPO Dubai sklenil partnerstvo s slovenskim podjetjem Medex.

Dogodka v slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Dubaju so se udeležili tudi pomembni državni predstavniki; veleposlanik Republike Slovenije v Abu Dabiju Oto Pungartnik, generalni komisar Slovenije za Expo Matic Volk ter v.d. direktorja SPIRIT Rok Capl./LN/STO/