Specialistka družinske medicine: “Užitek je delati v Avstriji”

Ljubljana, 4. marec 2022 – To je sporočilo, poziv, osnova za razmislek, tudi opomin, kako se naša družba mačehovsko obnaša do mladih zdravnikov. Tistih mladih medicinskih strokovnjakov, ki so prihodnost našega zdravstvenega sistema.

Zdravstvenega sistema, ki pa ga zaradi slabe organizacije zdravstva in mačehovskega odnosa do mladih zdravnikov, kar vse bolj načenja zdravstveni sistem, ki s takšnim neodgovornim ravnanjem do mladih zdravnikov uničuje potencial prihodnjih reševalcev zdravja našega naroda. Naroda, ki potrebujejo vrhunske zdravstvene strokovnjake. Tistih strokovnjakov, ki nas zapuščajo in svoje znanje zdaj ponujajo tujcem, čeprav so bili deležni pridobitve dela potrebnih znanj pri nas.

Ker se tega stanja naša država in družba, kot celota ne zaveda, nas mladi specialisti zapuščajo in svojo prihodnost iščejo tam, kjer njihovo znanje ustrezno cenijo, predvsem pa ustrezno nagrajujejo.

In to je “pot” mlade specialistke, ki smo jo izšolali (se je izšolala v Sloveniji), a ker nismo znali ceniti njenega hotenja in znanja je storila to – Zapiše: “Eno leto delam pri naših severnih sosedih. V timu nas je sedem mladih zdravnikov iz Slovenije in intenzivno delamo na tem, da se kadrovsko dodatno okrepimo. Avstrija zelo ceni slovenske zdravnike in jih sprejme široko razprtih rok. Čeprav so po številu zdravnikov na prebivalca med najboljšimi v Evropi, aktivno pridobivajo nove zdravnike. V medijih nisem zasledila nobene polemike o naših plačah ali kakšne naperjenosti proti zdravnikom. Užitek je delati tukaj, saj odnos zdravnik-pacient ni omadeževan. Ob tem bi radi spomnili na to, da kljub vsemu medijskemu pompu in obljubam trenutna vlada ni zvišala mladim zdravnikom plač niti za evro.

A je potrebno kaj dodati? Neukim nič, a pametnim tudi ne, ker so v manjšini./LN/