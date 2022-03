URI Soča bo v Osilnici vzpostavil rehabilitacijski center za osebe s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju

Ljubljana 7. 3. 2022 – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča sporoča, da bo bo v Osilnici odprl oddelek za rehabilitacijo oseb s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. Gre za sodelovanje v širšem projektu dokončanja zgradbe v Osilnici, v kateri bodo s financiranjem Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občine Osilnica vzpostavili Dom starejših občanov in rehabilitacijski center. Po načrtih bi program lahko bil vzpostavljen do leta 2025.

Širitev dejavnosti v program za rehabilitacijo odraslih oseb s cerebralno paralizo ali drugimi motnjami v razvoju lahko prispeva k rešitvi dolgoletnega pomanjkanja obnovitvenih obravnav za odrasle s temi boleznimi. Obravnava otrok s cerebralno paralizo in razvojnimi motnjami je v Sloveniji dobro urejena. Ko otroci postanejo mladostniki pa, v kolikor gre za blažje oblike in niso vključeni v obravnave v specialnih zavodih, velikokrat ostanejo brez rednih obravnav. Veliko jih je v domačem okolju, za njih skrbijo starši, pa tudi osebni asistenti, in, glede na izkušnjo v zgodnjih letih, želijo sodelovati v programih, s katerimi se čim bolj ohranja njihovo funkcionalno stanje. Pri tem se pogosto obračajo na URI Soča, ki trenutno za to nima ne prostorskih in ne kadrovskih kapacitet.

V rehabilitacijskem centru v Osilnici bo v programih ambulantne in hospitalne rehabilitacije letno lahko obravnavanih okrog 250 pacientov. Pacienti bodo deležni celostne rehabilitacije, ki temelji na timskem pristopu. To pomeni, da primere vodi zdravnik fizikalne in rehabilitacijske medicine, sodelujejo pa še fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, logopedi, socialni delavci, zaposleni v zdravstveni negi in po potrebi športni pedagogi, dietetiki ter ortotiki in protetiki.

Dr. Zvone Čadež, v. d. generalnega direktorja URI Soča je ob tem povedal: »Nov rehabilitacijski program, ki ga bomo dobili v Osilnici, je korak naprej v naših prizadevanjih, da še naprej dvigujemo kakovost in obseg javne rehabilitacijske dejavnosti. V URI Soča se zavedamo potrebe, da so te storitve prisotne tudi izven večjih mest. Pomemben del uspešnosti izvedbe programov pomeni tudi partnerstvo z občino Osilnica, ki se je zavezala, da bo pomagala zagotoviti ustrezne kadre.«

Izvajanje programov bo pacientom omogočilo izboljšanje funkcijskih zmožnosti na vseh področjih, od gibanja do hranjenja, komunikacije, skrbi zase, učenja, socialnih veščin ter preprečevanje dolgoročnih zapletov (aspiracijska pljučnica, kronični respiratorni sindrom, kontrakture, skolioza, izpah kolka, osteoporoza…) in s tem zmanjšanje potreb po hospitalizaciji zaradi zapletov. Pomenilo bo tudi manjšo obremenitev staršev in skrbnikov, zmanjšano potrebo po pomoči spremljevalcev v programih varstva in izobraževanja ter izboljšano kakovost življenja.

Kot je še zapisano v sporočilu za javnost, bo izgradnja Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica omogočal širitev dostopnosti rehabilitacije v Sloveniji.