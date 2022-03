Telemach bo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ukrajinskim beguncem doniral predplačniške pakete

Ljubljana, 10. marec 2022 – Beguncem iz Ukrajine, ki so in bodo zatočišče našli v nastanitvenih centrih po Sloveniji, bo Telemach v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije doniral predplačniške pakete in mobilne dostopne točke. Na obleganje Ukrajine so se sicer na Telemachu takoj po izbruhu odzvali z brezplačnim mobilnimi storitvami, prav tako pa so začeli tudi z zbiranjem nujnih življenjskih potrebščin med zaposlenimi.

Z iskrenim sočutjem do prebivalcev Ukrajine, ki preživljajo vojne grozote, Telemach še naprej izkazuje svojo solidarnost. Že na začetku vojne v Ukrajini so pri Telemachu z namenom, da vsem svojim uporabnikom olajšajo komunikacijo s tamkaj živečimi sorodniki, prijatelji in sodelavci, omogočili brezplačne klice v vsa ukrajinska fiksna in mobilna omrežja.

Poleg tega so ponudili brezplačna sporočila SMS in brezplačno podatkovno gostovanje v Ukrajini, nemudoma pa so vzpostavili tudi številko, ki omogoča SMS donacije različnim humanitarnim organizacijam.

Danes pa so se z Rdečim križem Slovenije dogovorili tudi za donacijo mobilnih dostopnih točk in predplačniških paketov za ukrajinske begunce, ki so se zatekli v Slovenijo. Po potrebi bodo s fiksnim internetom in svojimi televizijskimi storitvami opremili tudi nastanitvene centre.

Trenutne razmere v Ukrajini so pretresle tudi zaposlene v telekomunikacijskem podjetju Telemach, zato so se pridružili akciji zbiranja humanitarne pomoči za vse, ki so se znašli v teh nezavidljivih razmerah. Zbirajo osnovne potrebščine, ki jih v namestitvenih centrih trenutno najbolj potrebujejo in jih bodo nato prav tako predali Rdečemu križu Slovenije. Svoj del potrebščin bo prispeval tudi Telemach.

Kot podjetje, ki se zavzema za demokratične vrednote, človekove pravice in svobodo govora, menijo, da je pomembno, da so v oporo vsem, ki so nemočni in prisiljeni zapustiti svoje domove, zato bodo humanitarne akcije za ukrajinske begunce nadaljevali tudi v prihodnjih tednih./LN