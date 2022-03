Znamenita Odprta kuhna bo 18. marca, vstopila v jubilejno deseto sezono

Ljubljana, 9. marec 2022 – Slikovita kulinarična tržnica Odprta kuhna bo v petek, 18. marca, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani vstopila v jubilejno deseto sezono. Na včerajšnji novinarski konferenci so organizatorji predstavili ključne novosti, predvsem pa globok vpliv, ki ga je Odprta kuhna imela na turizem, gospodarstvo, življenje v Ljubljani in na razvoj kulinarike v Sloveniji.

Organizatorji in soorganizatorji te res izjemne kulinarične – Ljubljanske in zdaj že vseslovenske prireditve so ob predstavitvi jubilejne sezone poudarili, da se letos nova sezona prvič po dveh letih pričenja pravočasno, torej konec marca.

Tudi izbira bo po dveh letih spet pestrejša, saj bodo lahko na Pogačarjevem trgu ponovno postavili polno število stojnic, pridružilo pa se jim bo vsaj 15 novih ponudnikov.

Pomembna novost bo tudi sodelovanje z Gourmet Ljubljana, blagovno znamko Turizma Ljubljana. Pomladne in jesenske petke bo Odprta kuhna delovala od 10. do 21. ure, poleti pa do 22. ure

Projekt, ki generira spremembe

»Odprta kuhna je v preteklih devetih letih dokazala, da je mogoče tudi v Sloveniji s skupnim ciljem povezati mnogo zelo različnih ljudi in podjetij. Od prvega dne smo stremeli k temu, da Odprta kuhna deluje ne le kot platforma za predstavitev gostincev in uživanje v njihovih dobrotah, temveč tudi kot generator sprememb na kulinarični sceni. To nam je tudi uspelo. Trdo smo delali, ampak zgodilo se je tudi nekaj neotipljivega. Ustvarila se je čudovita skupnost in to je tisto, kar Odprti kuhni daje posebno, čarobno moč,« je v uvodu poudarila soustanoviteljica Odprte kuhne Alma Kochavy.

Kot kamenček, ki ga vržeš v vodo

Lior Kochavy, soustanovitelj Odprte kuhne, pa je izpostavil, da je projekt ponudil prej neobstoječo možnost, da se gostinski ponudniki – več kot 300 se jih je nabralo – na enem mestu predstavijo širši javnosti, ne le obiskovalcem svojih restavracij. »To je bilo kot kamenček, ki ga vržeš v vodo. Valovi so zgradili močno, kreativno, raznoliko, radoživo in mednarodno priznano slovensko kulinarično sceno, v ljudeh pa zanetili radovednost ter prispevali k spremembi miselnosti in navad,« je dejal Lior Kochavy in spomnil, da pred desetimi leti v Ljubljani niti na burger nisi mogel.

Prava ideja v pravem trenutku

Vedri petkov vrvež je resnično postal integralen del družabnega življenja v prestolnici in Odprti kuhni je pred 10. sezono čestital tudi Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, ki je poudaril, da je Lior pred skoraj desetletjem v ravno pravem času potrkal na njegova vrata (no mislil je na vrata MOL) in predstavil konkreten koncept, o kakovosti katerega priča 15.000 in več obiskovalcev vsak petek. »Tudi številne nagrade, ki jih je prejela Ljubljana v zadnjih letih, so jasen znak, da so ljudje prepoznali to kakovost. Če le odstotek turistov pride v Ljubljano tudi za Odprte kuhne, je to razlog za ponos,« je dejal župan Zoran Janković.

Divja najstnica v elitni družbi stoletnikov

Z njim se strinja tudi mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana: »Odprta kuhna je bistveno prispevala k imenovanju Ljubljane za European Best Destination 2022, saj je ogromno ljudi za naše mesto glasovalo prav zaradi nje. Izjemen dosežek je tudi to, da je Odprta kuhna postala ena od osrednjih ljubljanskih turističnih znamenitosti, velikan Tripadvisor jo umešča na 7. mesto, s čimer se je ta malo divja »najstnica« uvrstila v elitno družbo Ljubljanskega gradu, starega mestnega jedra, Plečnikove tržnice in drugih ključnih turističnih točk. Suvereno se je postavila na svetovni kulinarični zemljevid in z njo je Ljubljana postala še bolj privlačna za obiskovalce, ki jim je kulinarika vodilo obiska destinacije.«

V Turizmu Ljubljana so zato Odprto kuhno prepoznali kot popolno platformo za sodelovanje z blagovno znamko Gourmet Ljubljana. Sodelovanje bo med drugim obsegalo različne posebne ponudbe in dogodke na Odprti kuhni, promocijo blagovne znamke Gourmet Ljubljana na lokaciji in prek drugih kanalov Odprte kuhne ter predstavitve blagovne znamke Gourmet Ljubljana na gostovanjih kulinarične karavane v drugih mestih po Sloveniji.

Ana Roš: »To povezovanje naš prostor potrebuje.«

Odprto kuhno vedno, ko je na petek v Ljubljani, obišče tudi Ana Roš iz Hiše Franko, edine nosilke dveh Michelinovih zvezdic pri nas, ki izpostavlja: »Slovenci običajno neradi stopimo skupaj, saj imamo tak značaj, da mora biti vsak prvi in edini. Ob petkih pa si na tržnici v Ljubljani isti prostor delijo vrhunski chefi, burger chefi, veganski chefi… Vsi zato, da pokažejo svoje delo širši javnosti. To povezovanje, ki ga naš prostor potrebuje, dela Odprto kuhno edinstveno,« meni Ana Roš in dodaja, da je nekaj pojesti in poklepetati z znanci čudovita alternativa hitremu tempu življenja.

Na Kuhni se zamakne koncept časovno-prostorskega kontinuuma

Kot demokratični forum pa Odprto kuhno doživlja Boštjan Napotnik, odličen poznavalec, okuševalec in popisovalec slovenske in svetovne kulinarične scene. »Odprta kuhna deluje vključevalno, drug ob drugem se postavijo ponudniki z zelo različnimi ozadji, idejami, jedmi. Na tistem trgu se imamo vsi dobro, pa naj smo prišli na špricer ali na ostrige. Zamakne se koncept časovno-prostorskega kontinuuma, saj si na Kuhni na enem prostoru, a hkrati na petdesetih različnih,« pripoveduje Boštjan Napotnik, ki pravi, da street food ni več subkultura, ampak prerašča v kulturo. »Zgodili so se burgerji, kraft, droži, nov koncept pice, food trucks, po Sloveniji vznikajo različni poskusi prehranskih tržnic, naša vrhunska kulinarika po postaja cenjena po svetu. A vrhunska kulinarika potrebuje trdno podstat. In to predstavlja tudi Odprta kuhna, ki je vedno predstavljala tudi nepoznane ponudnike z najbolj odročnih krajev Slovenije, da so lahko sredi Ljubljane lahko pokazali, kaj znajo in privabili nove goste,« je povedal Boštjan Napotnik.

Dnevna soba Ljubljane

Odprta kuhna je pomembno prispevala k živahnejšemu utripu na Pogačarjevem trgu, ki je postal kulinarični center države. Seveda pa dogodek takšnih razsežnosti in z redno frekvenco predstavlja precejšen logistični zalogaj. Da vse poteka gladko, že od vsega začetka poleg organizacijske ekipe skrbijo tudi v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Kot je predstavila Monika Tomše, vodja področja komerciale in sektorja tržnic, so v sodelovanju z ekipo Odprte kuhne razvili podroben sistem organizacije, s pripravami pričnejo že v četrtek, dve uri po zaključku pa je Pogačarjev trg že pripravljen na sobotni tržni dan. »Tržnica tudi v širšem smislu čuti kulinarični vpliv Odprte kuhne, zaradi katere polno zaživi že ob petkih, vpliv čutijo tudi vsi drugi lokali na tržnici in res je postala dnevna soba Ljubljane,« meni Monika Tomše.

Filane paprike kot slovenski street food

Na Odprti kuhni od prve sezone dalje sodeluje deset restavracij, ena od njih je tudi Gostilna pri Mari, kjer so iz filanih paprik ter ocvrtega piščanca s praženim krompirjem ustvarili prava hita slovenske ulične kuhinje. »Spomnim se prvega telefonskega klica, v katerem mi je Lior samozavestno naznanil, da dela največji kulinarični dogodek v Ljubljani. Priznati moram, da sem bil sprva zadržan, a že ob naslednjem pogovoru mi je bilo jasno, kako resno se je ekipa lotila projekta, zato tudi mi nismo več oklevali,« je prve spomine strnil Rene Šuc iz Gostilne pri Mari in dodal, da je zanje neposreden stik z obiskovalci izjemna priložnost. »Lahko jim pokažemo svojo kakovost, svoje delo in jih prepričamo, da nas obiščejo znova – na Kuhni ali pri nas v restavraciji. Ko ljudje pridejo k nam, ker so nas spoznali na Odprti kuhni, nam da neverjeten zagon,« je zaključil Rene Šuc.

Kaj bo novega na 10. sezoni Odprte kuhne

Odprta kuhna se bo po dveh letih znova lahko začela že z začetkom pomladi. Sprva bo obratovala vsak sončni petek med 10. in 21. uro, v toplejših dneh pa bodo obiskovalci na Pogačarjevem trgu lahko uživali do 22. ure. Številnim priljubljenim obedovalnicam se bo v prihajajočih mesecih pridružilo vsaj 15 novih ponudnikov. Kulinarično dogajanje bodo popestrili občasni obiski vrhunskih chefov, ki na Odprti kuhni ne sodelujejo redno, za dodatno zabavo pa bodo poskrbeli ulični umetniki in priljubljeni DJ-ji.

Organizatorji načrtujejo tudi izvedbo pestrih nagradnih iger, novi sezoni pa v duhu vračanja nazaj v skupnost dodajajo tudi dobrodelno noto. Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje bodo predali donacijo za prenovo in nakup opreme za kuhinje in skladišča, ki ju uporabljajo za pripravo obrokov za družine v stiski in za izvedbo družinskih izobraževalnih delavnic.

Seveda bo tudi v deseti sezoni Odprta kuhna gostovala na drugih trgih slovenskih mest, v Ljubljano pa se bosta z isto organizacijsko ekipo ponovno vrnila tudi festivala Pivo & Burger Fest in Brina – ljubljanski festival džina.

ODPRTA KUHNA V ŠTEVILKAH

276 Odprtih kuhn v Sloveniji

210 Odprtih kuhn v Ljubljani

8 mest – Ljubljana, Slovenj Gradec, Koper, Celje, Nova Gorica, Ptuj, Novo mesto, Vipava

več kot 300 različnih ponudnikov

več kot 1200 različnih jedi

več kot 4 milijone prodanih porcij

ocenjenih 15. – 20.000 obiskovalcev na posamezni izvedbi (pred epidemijo)/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/ Video: LN/ Foto: Odprta kuhna / SousChef