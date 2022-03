S 30. junijem nova čarterska povezava med Italijo in Slovenijo

Ljubljana, 14. marec 2022 – Kot sporoča Slovenska turistična organizacija (STO) bo 30. junija vzpostavljena čarterska povezava med Bolzanom, Piso, Neapljem in Mariborom. Tedenski poleti med Italijo in Slovenijo, ki pomenijo pomembno vzpodbudo za rast števila turistov iz Italije v Sloveniji, bodo trajali do 15. septembra. Čarterski leti bodo opravljeni z odhodom iz Bolzana, Pise in Neaplja v Maribor.





Nova čarterska letalska povezava bo od 30. junija s tedenskimi leti do 15. septembra Maribor povezala z Bolzano s 55-minutnim letom, Piso z 1 uro in 15 minut trajajočim letom in Neapelj z eno uro in 25 minut trajajočim letom. Polete bodo izvajali s potniškimi letali Dash 8 s kapaciteto 78 sedežev italijanske letalske družbe SkyAlps. Skupaj bo tako v 11ih tednih izvedenih 12 čarterskih letov iz vsake destinacije, skupaj 36 letov, v okviru katerih naj bi po ocenah v Slovenijo pripeljali okoli 2500 italijanskih turistov.





Projekt vzpostavitve nove čarterske letalske povezave je nastal na pobudo slovenskega organizatorja potovanj Slovenia Vacation, ki je ob vzpostavitvi nove povezave izpostavil: »Namen projekta je pripeljati letalske gost v Slovenijo na tedenski počitniški oddih poln doživetij. Vsak gost bo lahko predhodno preko našega portala SloveniaVacation izbiral med različnimi tematsko obarvanimi počitnicami.«



Projekt je partnersko podprla Slovenska turistična organizacija (STO) s promocijskimi dogodki, tiskovnimi konferencami in poslovnimi dogodki na italijanskem trgu, v prihodnjih mesecih pa še z organizacijo študijskih tur novinarjev in turističnih agentov ter s partnerskim oglaševanjem na on-line in v tiskanih medijih, ki se bodo vrstili v obdobju marec-junij v Bolzanu, Pisi in Napoliju.

Partnerji projekta so tudi slovenski termalni ponudniki: Thermana Laško, Rimske Terme, Resort, Rogaška Resort (Sava, Donat, Grand Hotel, Atlantida), Bioterme Mala Nedelja, Terme Zreče, Terme Olimia, Terme Vivat, Terme Dobrna, Terme Čatež in Terme Snovik; hoteli: Bellevue, Maribor, Bolfenk, Piramida, Videc, Bohinj, HIT Alpinea Kranjska Gora, Astoria Bled, Grof Vransko, Mitra Ptuj, Evropa Celje, Postojna; glampingi: Bioterme, Chocolate village, Charming glamping Slovenia s Forest Glamping resort Blaguš in Herbal glamping resort Ljubno ter prevozni ponudniki: GO Prekmurje, GO Slovenija, Kareta, Avota in RoundAbout.



Organizator potovanj Slovenia Vacation je skupaj s partnerji projekta pripravil sledečo ponudbo oddiha v Sloveniji: Termalne pakete, Pakete počitnic v hribih, Pakete počitnic v mestih, Glamping počitnice, Nakup letalske vozovnice in najem vozila, Skupinske rezervacije ter Pohodne in kolesarske ture. S projektom pa ne nagovarjajo samo tuje goste, ampak tudi goste, ki bodo leteli iz Maribora na počitnice v Italijo. Nakup letalskih vozovnic poteka preko novoustanovljenega rezervacijskega portala www.sloveniavacation.si.



S ciljem ponovne oživitve mariborskega letališča so vsi čarterski leti predvideni na drugo največje mednarodno letališče v Sloveniji, ki že vse od leta 2018 ni beležil rednih čarterskih letov. »S strani upravljalca letališča smo dobili podporo, ki nam je omogočila pripravo projekta z izhodiščem na štajerskem letališču,« so poudarili pri Slovenia Vacation./LN/STO/