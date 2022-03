Vlada določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene naftnih derivatov

Ljubljana, 14. marec 2022 – Vlada je danes, 14. marca, sprejela Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov, ki bodo veljale naslednjih 30 dni.

Z uredbo vlado določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno naftnih derivatov, in sicer za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 95) ta znaša 1,503 eura/liter in za dizelsko gorivo 1,541 eura/liter. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in bo, kot rečeno velja 30 dni.

Kot so sporočili iz vlade se je vlada odločila za takšen ukrep zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in dizel je določena na podlagi zadnje 7- dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene na Evropsko komisijo za Weekly Oil Bulletin. Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o kontroli cen in Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen.

Sodeč po zdaj znanih podatkih bo Sloveniji, vsaj naslednjih 30 dni imela cene naftnih derivatov nižje od Hrvaške, Avstrije in Italije. Le sosednja Madžarska ima nižje cene od naše države. No, in takšne so drugje po Evropi. /LN