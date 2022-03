Vredno je ve(i)deti – Tedenski program dokumentarnih filmov na spletu

Ljubljana, 21. marec 2022 – V tem tednu si lahko od jutri, 22. marca, do četrtka, 24. marca, z začetkom ob 20.00 na spletni strani bsf.si brezplačno ogledate dokumentarna filma. Dve filmski umetnici – režiserki nam bosta predstavili dva likovna umetnika.

V celovečernem filmu Mož s krokarjem (2012) Sonje Prosenc spoznamo življenje in delo velikega slovenskega slikarja Jožeta Tisnikarja, kratki film Moj svemir (2020) v režiji Yuliye Molina pa nas popelje na zagrebške ulice, kjer se mlada umetnica Nastja šele začenja uveljavljati.

Film Mož s krokarjem skuša gledalcu pričarati oris Tisnikarjevih (notranjih) svetov, v katerih sta se genialnost in magičnost prepletali z rutino navadnega človeka. »Zdi se mi, da sem videl veliko stvari, ki jih v resnici nisem videl. Da sem potoval po deželah, kjer sploh nisem bil, da sem živel svoje in tuja življenja. Če nisem bil kdaj poprej rojen, je najbrž nekaj znanja in izkušenj mrtvih prešlo vame«, je dejal Jože Tisnikar, ki se je preživljal kot obdukcijski pomočnik. V filmu iskreno spregovorijo ljudje, ki so mu bili blizu.

Film Moj svemir (Moje vesolje) sledi zapletenemu razmerju med materjo, rusko priseljenko, in njeno hčerko, feministično ulično umetnico. Nastja je 32-letna umetnica iz Hrvaške, znana po svojih muralih z vaginalnimi cvetličnimi motivi na zagrebških ulicah. Njena mati Galya ne odobrava hčerinega načina življenja, a imata veliko več skupnega, kot bi si želel priznati. Film je “zelo neposredna, a v isti sapi subtilna zgodba o mami in hčeri, ki jo tke resnična ljubezen, a hkrati tudi razlike in predsodki,” so zapisali v nagradi festivala kratkega filma FeKK.

V spremljevalnem besedilu dogodka bo ob ogledu filmov s filmskim kritikom in teoretikom Robertom Kuretom spregovorili o dinamičnem in statičnem stilu: “Vizualni slog Moža s krokarjem poudarja zaokroženost in zaključenost nekega sloga, svojo dinamiko razgiba z arhivskimi posnetki; po drugi strani Moje vesolje opredeljuje bolj enoten stil, ki pa je sam po sebi bolj razgiban in odprt, saj nas postavlja v različne perspektive, pozicije, kar opredeljuje tudi gibanje kamere, ki prehaja od statičnega k dinamičnemu in torej s tem kaže na neko življenje in tudi avtorsko poetiko, ki je še sredi konfilktov, v gibanju in nastajanju.”

Dogodek organizirata Zavod Filmoteka v sodelovanju s festivalom DOKUDOC, ki ga pripravlja društvo Mitra. DOKgodek pa sofinancira Ministrstvo za kulturo RS./LN