Planica 2022: Zgodovinski uspeh četvorke Jelar, P. Prevc, Lanišek in Zajc

Planica, 25. marec 2022 – Drugi dan zaključka svetovnega pokala v Planici so slovenski smučarski skakalci dosegli izjem uspeh, saj so prva štiri mesta pripadla našim skakalcem. Zmagal je Žiga Jelar, ki je tako prišel do prve zmage v svetovnem pokalu, drugi je bil Peter Prevc, tretji Anže Lanišek četrti pa je bil Timi Zajc, ki je vodil po prvi serijo, ko je ob naštetih štirih, tretje mesto zasedal še Domen Prevc (po finalni seriji je bil 7.).

Zgodovinski uspeh prve četvorke – Jelar, P. Prevc, Laniše in Zajc – ki je izenačila zgodovinski avstrijski rekord izpred 42 let, ko so Avstrijci, kot tokrat Slovenci, zasedli prva štiri mesta – so na današnji tekmi dopolnili Anže Semenič, bil je 16., Bor Pavlovčič 22., Lovro Kos 27. in Cene Prevc 29.

Končni vrstni red posamične tekme, 25. marec 2022:

daljave točke

1. Ž. JELAR SLO 232,0/239,0 468,2

2. P. PREVC SLO 226,0/237,0 464,8

3. A. LANIŠEK SLO 230,0/230,5 458,5

4. T. ZAJC SLO 228,0/224,0 454,8

5. R. KOBAJAŠI JAP 223,5/237,0 452,8

6. S. KRAFT AVT 222,0/228,5 450,3

7. D. PREVC SLO 234,5/220,0 443,5

8. J. SATO JAP 231,5/238,5 442,9

9. H. GRANERUD NOR 229,5/234,5 442,2

10. M. FETTNER AVT 227,0/231,0 441,8

…

16. A. SEMENIČ SLO 219,0/231,0 429,4

22. B. PAVLOVČIČ SLO 221,5/210,0 416,7

27. L. KOS SLO 235,0/227,5 407,1

29. C. PREVC SLO 214,5/219,0 388,6

SKUPNI VRSTNI RED (27/28)

1. R. KOBAJAŠI JAP 1589

2. K. GEIGER NEM 1500

3. H. E. GRANERUD NOR 1205

4. M. LINDVIK NOR 1131

5. S. KRAFT AVT 1045

6. M. EISENBICHLER NEM 943

7. A. LANIŠEK SLO 891

8. T. ZAJC SLO 661

9. J. HÖRL AVT 652

10. C. PREVC SLO 621

…

17. P. PREVC SLO 400

18. L. KOS SLO 392

20. Ž. JELAR SLO 349

44. D. PREVC SLO 60

61. A. SEMENIČ SLO 17

65. B. PAVLOVČIČ SLO 9

SKUPNI VRSTNI RED V POLETIH (3/4)

1. Ž. JELAR SLO 230

2. T. ZAJC SLO 210

3. S. KRAFT AVT 200

4. P. ŽYLA POL 138

5. P. PREVC SLO 134

6. A. LANIŠEK SLO 126

7. R. KOBAJAŠI JAP 111

8. K. GEIGER NEM 80

9. J. SATO JAP 71

10. M. LINDVIK NOR 60

…

15. D. PREVC SLO 53

26. L. KOS SLO 19

29. A. SEMENIČ SLO 15

32. C. PREVC SLO 9

. B. PAVLOVČIČ SLO 9

Pokal narodov (33/35):

1. AVSTRIJA 5394

2. NEMČIJA 5139

3. SLOVENIJA 5100

4. NORVEŠKA 4872

5. JAPONSKA 3808

6. POLJSKA 2002

7. ŠVICA 824

Jutri bo na sporedu ekipna tekma in v nedeljo zadnja posamična tekma sezone, ko bo znan lastnik malega kristalnega globusa za polete in skupni zmagovalec svetovnega pokala za sezono 2021/22 in dobitnik velikega kristalnega globusa. Za obiskovalce jutrišnje tekme velja dodati obvestilo organizatorjev, da je sobotna poskusna serija odpovedano, kar pomeni, da se bo ekipna tekma začela ob 9.45. Nedeljski spored za zdaj ostaja nespremenjen.

Program za soboto in nedeljo naj bi bil takšen:

– v soboto, 26. 3. 2022 – EKIPNA TEKMA 09:45 Prva serija ter FINALNA SERIJA in nato uradna razglasitev rezultatov). Sledi zabavni program na odru Val202 – Mi2 ter ob 20:00 XY Party Band, Alpska vasica – Kranjska Gora.

– v nedeljo, 27. 3. 2022 – POSAMIČNA TEKMA (09:00 Poskusna serija; 10:00 Prva serija – FINALNA SERIJA ter uradna razglasitev rezultatov). Sledi zabavni program na odru Val 202, ki ga bodo zasedli Veseli Begunjčani.