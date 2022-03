O mestu, ki je nekoč bilo, a ga je zaradi barbarstva vse manj

Mariupolj, 27. marec 2022 – Mariupolj je mesto v jugovzhodni Ukrajini, ki se nahaja na severni obali Azovskega morja ob ustju reke Kalmius v pokrajini Prazovia. Je deseto (bilo je) največje mesto v Ukrajini in drugo največje mesto v Donecki s 431.859 prebivalci.

Mariupolj je bil ustanovljen na mestu nekdanjega kozaškega tabora po imenu Kalmius in je mestne pravice dobil že leta 1778. Za časa Sovjetske zveze je bil središče za trgovino z žitom, metalurgijo in težko industrijo. Mesto Mariupolj je igralo ključno vlogo pri industrializaciji Ukrajine. Do ruske vojaške agresije je Mariupolj bil središče industrije, pa tudi visokega šolstva in poslovanja.

Mesto je večinoma in tradicionalno rusko govoreče, medtem ko je etnično prebivalstvo približno enakomerno razdeljeno med Ukrajince in Ruse. V mestu je tudi pomembna etnična grška manjšina. Leta 2002 so etnični Ukrajinci predstavljali največji odstotek (48,7 %), vendar manj kot polovico prebivalstva; druga največja narodnost je bila Rusinja (44,4 %). Raziskava od junija do julija 2017 je pokazala, da so Ukrajinci narasli na 59 % prebivalstva Mariupolja, ruski delež pa se je zmanjšal na 33 %.

V mestu živi (JE ŽIVELO) tudi največja grška skupnost v Ukrajini, t.i. Pontski Grki. Po ukrajinskem popisu prebivalstva iz leta 2001 je bilo v Ukrajini 91.548 etničnih Grkov ali 0,2% prebivalstva. Večina Grkov v Ukrajini pripada večji grški diaspori, znani kot pontski Grki. Grška prisotnost na območju Črnega morja je obstajala že pred začetki Kijevske Rusije. Grki so tako imeli na tem področju (Krim) tudi svoja kraljestva pred 15. stoletju.

Od leta 1948 do 1989 se je mesto imenovalo Ždanov po sovjetskem funkcionarju Andreju Ždanovu kot del prakse preimenovanja mest po komunističnih voditeljih.

A nato so leta 2014 Mariupolj med vojno v Donbasu ogrožali separatisti, vendar so ga ukrajinske čete zavarovale. Po tem, ko je mesto Doneck postalo glavno mesto samooklicane Ljudske republike Doneck, je bil Mariupolj imenovan za začasno upravno središče Donecke oblasti. Od takrat so separatisti večkrat napadli mesto. Od februarja 2022 je mesto oblegano in močno poškodovano v okviru ruske invazije in prejelo naziv mesto heroja Ukrajine.

In danes? No, te dni je mesto na severni obali Azovskega morja le še kup razvalin in opomin vsem, kaj pomenijo agresije brez razloga ter uničevanje mest in ljudi le zato, da Rusija kaže svojo vojaško moč, a tudi nemoč. Predvsem pa to dokazuje, da tudi v enaindvajsetem stoletju obstaja barbarstvo. V tem primeru Rusko.

Tako, kot je bilo tudi v Iraku, Siriji in Libiji in Afganistanu “prikazano” s stani ZDA z njihovimi podaniki.

A je treba še kaj dodati? Veliko, a za neuke bedake, ki vodijo svet bi to bilo brez učinka./LN/Fotografije povzete/