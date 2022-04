Stopnja brezposelnosti med prebivalci, rojenimi zunaj Slovenije, višja od slovenskega povprečja

Ljubljana, 3. aprila 2022 – Kot kažejo podatki raziskave SURS, je med prebivalci Slovenije, starimi 15–64 let, ki se niso rodili v Sloveniji bila stopnja brezposelnosti v letu 2021 višja kot med rojenimi v tej državi. Rojeni zunaj Slovenije so imeli tudi nižjo stopnjo delovne aktivnosti, še ugotavlja raziskava SURS.

Višja stopnja brezposelnosti in nižja stopnja delovne aktivnosti

V letu 2021 je bila stopnja brezposelnosti med prebivalci Slovenije, starimi 15–64 let, ki so se rodili v Sloveniji, 4,6-odstotna, med enako starimi prebivalci, ki se niso rodili v Sloveniji, pa 6,8-odstotna. Pri rojenih zunaj Slovenije je bila torej za 2,2 odstotne točke višja. Nižja pa je bila stopnja delovne aktivnosti. Med osebami, ki se niso rodile v Sloveniji, je bila ta za 4,4 odstotne točke nižja kot med rojenimi v Sloveniji.

Pri rojenih zunaj Slovenije več osnovnošolsko in srednješolsko, manj višje- ali visokošolsko izobraženih

Izobrazba delovno aktivnih, rojenih v Sloveniji, je bila v povprečju višja od izobrazbe priseljenih delovno aktivnih. Skoraj vsak četrti (24,4 %) delovno aktivni, ki se ni rodil v Sloveniji, je imel dokončano osnovnošolsko izobrazbo, kar je za 10,2 odstotne točke več kot med tistimi, ki so se rodili v Sloveniji (14,2 %). Srednješolsko izobrazbo je med rojenimi v Sloveniji imelo približno polovica delovno aktivnega prebivalstva oziroma za 7,6 odstotne točke manj kot med tistimi, ki se niso rodili v Sloveniji (58 %). Višje- ali visokošolsko izobrazbo pa je med rojenimi v Sloveniji pridobil približno vsak tretji delovno aktivni, medtem ko jo je med rojenimi zunaj Slovenije približno vsak šesti.

Med delovno aktivnimi osebami v starostni skupini od 25 do 34 let, rojenimi zunaj Slovenije, je bil v primerjavi s starostno skupino od 35 do 44 let izrazito nižji delež tistih, ki so uspešno zaključili kvečjemu osnovnošolsko izobraževanje, in sicer za 11,4 odstotne točke. Hkrati je bil v mlajši skupini za 14,8 odstotne točke višji delež delovno aktivnih oseb z dokončano srednješolsko izobrazbo. Pri terciarni izobrazbi pa je bil delež primerljiv.

Priseljenci prvo plačano delo najdejo hitro

Osebe, ki so se rodile zunaj Slovenije, so tu večinoma hitro dobile prvo plačano delo. V povprečju so tri od štirih delo našle v prvih treh mesecev iskanja, v prvem letu iskanja pa je to uspelo petim od šestih oseb. Delež tistih, ki je delo iskal več kot eno leto, je znašal 7,5 %. Dela po priselitvi v Slovenijo pa ni iskalo približno 10 % oseb.

Tabele s podrobnejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat./Vir celotne objave: SURS