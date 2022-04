50 let Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Ljubljana, 2. marec 2022 – Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, osrednji skrbnik in promotor najobsežnejše svetovne zbirke slovenske arhitekturne in oblikovalske dediščine, slavi 50 let

Muzej, ki se je leta 2010 preoblikoval v nacionalni muzej za arhitekturo in oblikovanje MAO, je skrbnik in promotor najobsežnejše svetovne zbirke slovenske arhitekturne in oblikovalske dediščine ter nacionalno in mednarodno središče za prenos znanja na področju dediščine in ustvarjalnosti.

Slovenci se lahko pohvalimo z zavidljivo arhitekturno in oblikovalsko dediščino in smo med tistimi evropskimi narodi, ki premore posebni muzej za arhitekturo in oblikovanje, ki je eden najstarejših v Evropi. Hrani tri velike zbirke: arhitekturno, zbirko oblikovanja, ki obsega produktno in grafično oblikovanje, ter fotografsko zbirko. Leta 1972 je muzej ustanovila Mestna občina Ljubljana na iniciativo Sveta za kulturo, ki ga je takrat vodil umetnostni zgodovinar dr. Stane Bernik, s prvotnim imenom Arhitekturni muzej Ljubljana (AML), in danes predstavlja primer preoblikovanja muzeja v dinamično institucijo z vsebinsko zelo razvejanim programom in številnimi vlogami v sodobni družbi. Dediščino povezuje s sodobnimi praksami na področju arhitekture in oblikovanja, poleg razstavne pa posebno pozornost namenja pedagoški in raziskovalni dejavnosti ter povezovanju z gospodarstvom. Večina promocijskih aktivnosti v MAO poteka prek spletnih in družbenih omrežij MAO, BIO, Future Architecture Platform in Center za kreativnost. Čeprav se MAO tako kot večina sodobnih muzejev razvija v vse bolj hibridno ustanovo in prevzema dodatna poslanstva, pa skrb za dediščino ostaja njegova temeljna dejavnost.

V tem hipu je največja naloga muzeja prenova prostorov z dokončno obnovo gradu Fužine, ki se bo začela septembra letos, ko bomo pripravili tudi veliko praznovanje ob jubileju.

41586 predmetov – Muzej je prvih sedem let še kot Arhitekturni muzeja Ljubljana vodil Matija Murko. Njegovo delo je leta 1978 nadaljeval dr. Peter Krečič, ki je muzej vodil do upokojitve leta 2010, ko se je ta iz mestnega preoblikoval v nacionalni Muzej za arhitekturo in oblikovanje MAO; v letih 2010 do 2020 je muzej vodil Matevž Čelik, novembra 2020 pa je direktorovanje prevzel sedanji direktor dr. Bogo Zupančič. Največji izziv v tem trenutku predstavlja prenova prostorov z dokončno obnovo gradu Fužine, ki se bo začela septembra letos.

Število vseh predmetov premične kulturne dediščine, ki so bili vpisani v inventarno knjigo muzeja (do 31.12.2021) je 41586 predmetov, ki so vključeni v arhitekturno, oblikovalsko in fotografsko zbirko. V arhitekturni zbirki je zbranih okrog sto arhivov, največji so arhivi arhitektov Edvarda Ravnikarja, Stanka Bitenca, Iva Spinčiča, Antona Rohrmana in Stanka Kristla. V oblikovalski zbirki izstopajo opusi pomembnih slovenskih oblikovalcev, kot so Niko Kralj, Oskar Kogoj, Albert Kastelec, Janja Lap, Vladimir Pezdirc, Igor Rosa, Janez Smerdelj, Saša Mächtig in drugi. Zbirka vizualnih komunikacij, ki jo hrani MAO, je edina tovrstna v Sloveniji. V njej so zastopani vidnejši slovenski oblikovalci: Janez Trpin, Peter Kocjančič, Grega Košak, Majda Dobravec Lajovic, Jože Brumen, Uroš Vagaja, Matjaž Vipotnik, Janez Suhadolc, Novi kolektivizem, Miljenko Licul, Jože Domjan ter mnogi mlajši avtorji./LN/MAO/